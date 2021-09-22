На улице Алмазной в аварии пострадала 26-летняя женщина

Разыскивается водитель «Форда».

В Липецке на улице Алмазной 21 сентября в 16:30 столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Лада Приора».В больницу попала 26-летняя женщина-водитель «Лады», после оказания помощи ее отпустили домой. Водитель «Форда» с места происшествия скрылся. Сейчас его разыскивают полицейские.За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3439 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности –78.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3001 случай превышения скорости.Также зафиксировано 25 случаев столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.