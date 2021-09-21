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Липецкстат: пять шестых всех автомобилей в Липецкой области – легковые

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#автомобили
Липецкстат: пять шестых всех автомобилей в Липецкой области – легковые

22 сентября проводят Всемирный день без автомобиля. Главная его цель – донести до автовладельцев идею альтернативных способов передвижения, чтобы снизить негативное влияние автомашин на природу и здоровье людей.  

В Липецкой области в 2020 году насчитывалось 510,7 тысячи автомобилей, из которых 84%, или 408,5 тысячи - легковые, сообщает Липецкстат. За год их стало больше на 12,5 тысячи, или 3%. На 1000 жителей региона по итогам прошедшего года приходилось 362 легковых автомобиля в собственности граждан. За 10 лет обеспеченность липчан «легковушками» выросла в 1,4 раза. По данному показателю наличия авто в 2020 году область занимала 19 место в России и 4-е в Центральном федеральном округе после Тверской, Рязанской, Тульской областей. 

В августе 2021 года средняя цена приобретения нового отечественного авто в Липецкой области составила 671,9 тысячи рублей, иномарки – 1292,5 тысячи рублей. Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля обойдется почти в 23 тысячи рублей. 

Поучаствовать в Дне без автомобиля может любой собственник «железного коня», оставив его на день в гараже. Альтернативой могут послужить полезные для здоровья пешие прогулки или велопрогулки, использование общественного транспорта.  
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#автомобили

Комментарии (3)

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Берия

12 минут назад
А кредитных, залоговых?
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Дед на Волге

33 минуты назад
Значит завтра никуда не поеду, а бабку свою пощипаю
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н-дя

50 минут назад
Лучше бы посчитали,сколько седанов бизнес-класса у глав районных и сельских администраций.
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