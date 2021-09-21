Липецкстат: пять шестых всех автомобилей в Липецкой области – легковые

22 сентября проводят Всемирный день без автомобиля. Главная его цель – донести до автовладельцев идею альтернативных способов передвижения, чтобы снизить негативное влияние автомашин на природу и здоровье людей.

В Липецкой области в 2020 году насчитывалось 510,7 тысячи автомобилей, из которых 84%, или 408,5 тысячи - легковые, сообщает Липецкстат. За год их стало больше на 12,5 тысячи, или 3%. На 1000 жителей региона по итогам прошедшего года приходилось 362 легковых автомобиля в собственности граждан. За 10 лет обеспеченность липчан «легковушками» выросла в 1,4 раза. По данному показателю наличия авто в 2020 году область занимала 19 место в России и 4-е в Центральном федеральном округе после Тверской, Рязанской, Тульской областей.



В августе 2021 года средняя цена приобретения нового отечественного авто в Липецкой области составила 671,9 тысячи рублей, иномарки – 1292,5 тысячи рублей. Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля обойдется почти в 23 тысячи рублей.



Поучаствовать в Дне без автомобиля может любой собственник «железного коня», оставив его на день в гараже. Альтернативой могут послужить полезные для здоровья пешие прогулки или велопрогулки, использование общественного транспорта.

