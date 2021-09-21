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Липецкстат: пять шестых всех автомобилей в Липецкой области – легковые
22 сентября проводят Всемирный день без автомобиля. Главная его цель – донести до автовладельцев идею альтернативных способов передвижения, чтобы снизить негативное влияние автомашин на природу и здоровье людей.
В августе 2021 года средняя цена приобретения нового отечественного авто в Липецкой области составила 671,9 тысячи рублей, иномарки – 1292,5 тысячи рублей. Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля обойдется почти в 23 тысячи рублей.
Поучаствовать в Дне без автомобиля может любой собственник «железного коня», оставив его на день в гараже. Альтернативой могут послужить полезные для здоровья пешие прогулки или велопрогулки, использование общественного транспорта.
Берия
Дед на Волге
н-дя