48 минут назад
Фонд «Милосердие» подарил юным жителям Усмани детский аттракцион
Благодаря поддержке благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие», социального партнера ПАО «НЛМК», городской парк города Усмань пополнился новым детским аттракционом. Оснащение любимого тысячами горожан места отдыха стало возможным в рамках программы помощи фонда в благоустройстве малых городов и сельских поселений Липецкой области.
Новый парковый аттракцион стоимостью около 4 млн рублей можно будет использовать круглый год.
Городской парк в Усмани был основан в 1875 году и создавался в английском стиле. На площади 4 га сейчас можно встретить деревья, возраст которых превышает 100 лет.
«Мы понимаем, что детские зоны городских парков в сельских районах нередко находятся в далеком от идеального состоянии. Порой они по многу лет не реконструировались, а многие карусели уже морально устарели и выслужили срок эксплуатации. Это делает старые аттракционы небезопасными и некомфортными для окружающих, в первую очередь для юных посетителей парка. Благоустройство общественных пространств в сельских районах поможет создать новые точки для молодежного досуга и гармоничного развития детей, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.