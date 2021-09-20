Спорт

сегодня, 22:02

Подвиги супергероя: наш Антон Заболотный забил гол и получил красную карточку в главном дерби страны

268
#Футбол #Антон Заболотный #ЦСКА
1
Подвиги супергероя: наш Антон Заболотный забил гол и получил красную карточку в главном дерби страны

Нашего парня признали лучшим игроком матча ЦСКА – «Спартак».

Начинавший заниматься футболом в школе липецкого «Металлурга» нападающий Антон Заболотный стал главным героем главного дерби страны – ЦСКА – «Спартак». 

Только что на столичной «ВЭБ-Арене» эта встреча завершилась победой армейцев – 1:0. 30-летний Заболотный забил победный гол на 81-й минуте: Антон быстрее всех успел к отскочившему от спартаковского защитника мячу и могучим ударом вколотил его низом в ближний угол. 

В центре внимания Антон оказался и уже в компенсированное время, когда за фол против соперника увидел перед собой жёлтую карточку, ставшую для него второй в матче. Первую он получил ещё в конце первого тайма. В итоге Заболотный был удалён с поля и две из трёх минут компенсированного времени «красно-синие» доигрывали в меньшинстве. Но это не помешало организаторам признать именно экс-липчанина лучшим игроком встречи. 

В текущем сезоне Заболотный принял участие во всех 8-ми матчах ЦСКА в российской Премьер-Лиге и забил 2 гола. Ранее он принёс армейцам победу в 1-м туре над «Уфой» - 1:0.

Сегодня ещё одна хорошая новость, касающаяся форварда. Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил его в расширенный состав команды на будущие матчи со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября). На данный момент на счёту Заболотного уже 15 матчей за сборную и 1 гол. 

Антон Заболотный первые удары по мячу сделал в СДЮШОР «Металлурга» под руководством ныне здравствующего ветерана липецкого цеха Олега Криволуцкого. Затем перебрался в Академию ЦСКА, где завершил своё образование. В Липецке занимался и спортивной акробатикой, которая помогает ему своеобразно праздновать забитые голы  - с помощью сложных кульбитов.

За свою карьеру выступал за воронежский «Факел», екатеринбургский «Урал», «Тосно» (Ленинградская область), питерский «Зенит», «Сочи» и другие клубы.
 
В конце октября Заболотный в составе ЦСКА должен приехать в Липецк на матч элитного группового раунда Кубка России против «Металлурга». 

Фото РПЛ.
268
#Футбол #Антон Заболотный #ЦСКА
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Чтобы обыграть «Металлург», «Алании» не нужен тренер
#Футбол #«Металлург» #ФНЛ
13
Чтобы обыграть «Металлург», «Алании» не нужен тренер

вчера, 22:07

Спорт
«Металлург» разучился играть в Липецке?
#Футбол #«Металлург» #ФНЛ
15
«Металлург» разучился играть в Липецке?

17.09.2021 15:12

Спорт
Проиграв в шестой раз кряду, «Металлург» опустился на последнее место
#Футбол #«Металлург» #ФНЛ
23
Проиграв в шестой раз кряду, «Металлург» опустился на последнее место

06.09.2021 12:45

Спорт
«Металлург» продолжает брать в аренду футболистов «Торпедо», которое накануне его разгромило
#«Металлург» #новички #ФНЛ
6
«Металлург» продолжает брать в аренду футболистов «Торпедо», которое накануне его разгромило

01.09.2021 18:12

Спорт
В «Металлурге» собираются провести следующие матчи со зрителями
#Футбол #«Металлург» #зрители
11
В «Металлурге» собираются провести следующие матчи со зрителями

01.09.2021 12:12

Спорт
«Летающая Королёва» завоевала очередную международную медаль
#Лёгкая атлетика #Кристина Королёва
3
«Летающая Королёва» завоевала очередную международную медаль

26.08.2021 19:30

Спорт