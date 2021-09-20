Спорт
сегодня, 22:02
Подвиги супергероя: наш Антон Заболотный забил гол и получил красную карточку в главном дерби страны
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Нашего парня признали лучшим игроком матча ЦСКА – «Спартак».
Начинавший заниматься футболом в школе липецкого «Металлурга» нападающий Антон Заболотный стал главным героем главного дерби страны – ЦСКА – «Спартак».
Только что на столичной «ВЭБ-Арене» эта встреча завершилась победой армейцев – 1:0. 30-летний Заболотный забил победный гол на 81-й минуте: Антон быстрее всех успел к отскочившему от спартаковского защитника мячу и могучим ударом вколотил его низом в ближний угол.
В центре внимания Антон оказался и уже в компенсированное время, когда за фол против соперника увидел перед собой жёлтую карточку, ставшую для него второй в матче. Первую он получил ещё в конце первого тайма. В итоге Заболотный был удалён с поля и две из трёх минут компенсированного времени «красно-синие» доигрывали в меньшинстве. Но это не помешало организаторам признать именно экс-липчанина лучшим игроком встречи.
В текущем сезоне Заболотный принял участие во всех 8-ми матчах ЦСКА в российской Премьер-Лиге и забил 2 гола. Ранее он принёс армейцам победу в 1-м туре над «Уфой» - 1:0.
Сегодня ещё одна хорошая новость, касающаяся форварда. Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил его в расширенный состав команды на будущие матчи со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября). На данный момент на счёту Заболотного уже 15 матчей за сборную и 1 гол.
Антон Заболотный первые удары по мячу сделал в СДЮШОР «Металлурга» под руководством ныне здравствующего ветерана липецкого цеха Олега Криволуцкого. Затем перебрался в Академию ЦСКА, где завершил своё образование. В Липецке занимался и спортивной акробатикой, которая помогает ему своеобразно праздновать забитые голы - с помощью сложных кульбитов.
За свою карьеру выступал за воронежский «Факел», екатеринбургский «Урал», «Тосно» (Ленинградская область), питерский «Зенит», «Сочи» и другие клубы.
В конце октября Заболотный в составе ЦСКА должен приехать в Липецк на матч элитного группового раунда Кубка России против «Металлурга».
Фото РПЛ.
Только что на столичной «ВЭБ-Арене» эта встреча завершилась победой армейцев – 1:0. 30-летний Заболотный забил победный гол на 81-й минуте: Антон быстрее всех успел к отскочившему от спартаковского защитника мячу и могучим ударом вколотил его низом в ближний угол.
В центре внимания Антон оказался и уже в компенсированное время, когда за фол против соперника увидел перед собой жёлтую карточку, ставшую для него второй в матче. Первую он получил ещё в конце первого тайма. В итоге Заболотный был удалён с поля и две из трёх минут компенсированного времени «красно-синие» доигрывали в меньшинстве. Но это не помешало организаторам признать именно экс-липчанина лучшим игроком встречи.
В текущем сезоне Заболотный принял участие во всех 8-ми матчах ЦСКА в российской Премьер-Лиге и забил 2 гола. Ранее он принёс армейцам победу в 1-м туре над «Уфой» - 1:0.
Сегодня ещё одна хорошая новость, касающаяся форварда. Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил его в расширенный состав команды на будущие матчи со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября). На данный момент на счёту Заболотного уже 15 матчей за сборную и 1 гол.
Антон Заболотный первые удары по мячу сделал в СДЮШОР «Металлурга» под руководством ныне здравствующего ветерана липецкого цеха Олега Криволуцкого. Затем перебрался в Академию ЦСКА, где завершил своё образование. В Липецке занимался и спортивной акробатикой, которая помогает ему своеобразно праздновать забитые голы - с помощью сложных кульбитов.
За свою карьеру выступал за воронежский «Факел», екатеринбургский «Урал», «Тосно» (Ленинградская область), питерский «Зенит», «Сочи» и другие клубы.
В конце октября Заболотный в составе ЦСКА должен приехать в Липецк на матч элитного группового раунда Кубка России против «Металлурга».
Фото РПЛ.
268