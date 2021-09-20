Росстат: рабочая неделя липчан составляла 38 часов

Рабочая неделя липчан во II квартале 2021 года составила ровно 38 часов – она увеличилась по сравнению с I кварталом на 0,2 часа, сообщает Росстат.

Численность рабочей силы в Липецкой области составила 600 тысяч человек, среди которых 304 тысячи – мужчины и 297 тысяч – женщины. Уровень занятости составил 60,1%, по этому показателю Липецкая область оказалась на 24 месте в стране.



Безработными во II квартале были 26 тысяч человек (кварталом ранее – 30 тысяч): 11 тысяч мужчин и 15 тысяч женщин. Уровень безработицы в Липецкой области составил 4,3% против 5% по итогам I квартала, при том, среди мужчин доля безработных оказалась 3,5%, а вот среди женщин – уже 5,2%.



Среднее время поиска новой работы составило 6,9 месяца — это 37 место по России, за квартал оно сократилось на 0,2 месяца. В стране на поиск нового места уходило столько же времени – 6,9 месяца. Треть липчан, или 33,2% переходили на другое предприятие в срок от 3 до 6 месяцев, четверть (25,5%) тратили на поиски от 6 до 9 месяцев, свыше года искали новое место 18,5%.



Рабочая неделя для жителей Липецкой области длилась в среднем 38 часов – она оказалась чуть длиннее, чем в целом по России (37,9 часа). Мужчины работали дольше — 38,8 часа, женщины — 37,1 часа. Среди регионов России самая короткая рабочая неделя оказалась в Ингушетии – 30,5 часа. Самая длинная рабочая неделя зафиксирована Калининградской области — 39,9 часа, сообщает Росстат.

