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49-летняя женщина зарезала 38-летнего сожителя из-за ревности
Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 38-летнего жителя деревни Терновка предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления его 49-летней сожительнице. Её действия квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
«На время предварительного следствия обвиняемая заключена под домашний арест. Вину она признала, назвав причиной конфликта ревность. Во время допроса пояснила следователю, что потерпевший, прожив с ней 12 лет, все чаще стал высказывать мысли о расставании», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция вменяемой фигурантке статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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