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49-летняя женщина зарезала 38-летнего сожителя из-за ревности

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#убийство
49-летняя женщина зарезала 38-летнего сожителя из-за ревности

Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 38-летнего жителя деревни Терновка предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления его 49-летней сожительнице. Её действия квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

По данным следствия, 13 сентября пьяная женщина во время ссоры с сожителем ударила его ножом в грудь. Испугавшись последствий, женщина обратилась за медицинской помощью. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть мужчины.

«На время предварительного следствия обвиняемая заключена под домашний арест. Вину она признала, назвав причиной конфликта ревность. Во время допроса пояснила следователю, что потерпевший, прожив с ней 12 лет, все чаще стал высказывать мысли о расставании», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция вменяемой фигурантке статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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#убийство

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