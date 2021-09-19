Общество
59 минут назад
Явка на выборы в Липецкой области перевалила за 35%
Такую цифру назвал председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов.
Явка на выборах в Липецкой области, по состоянию на 10 часов утра 19 сентября составила 35,49% (по России 35,69%), сообщил председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов.
Этот показатель за первые два часа выборов по сравнению с финальными данными по итогам 18 сентября увеличился почти на полтора процента. Читатели GOROD48 также отмечают активный избирательный процесс на разных участках несмотря на непогоду.
На избирательные участки пришли 322 211 человек. В Липецке проголосовали 21,83% избирателей (87 878 человек). Лучше всех в областном центре пока голосуют в Советском округе (23,48%). В Ельце свое право реализовали 33,94% избирателей. Среди районов лидеры по явке – Измалковский (61,45%), Добринский (61,22%) и Елецкий (60,34%).
По словам Юрия Алтухова, главная задача всех избирательных комиссий на сегодня – обеспечить максимальную прозрачность выборов и не допустить никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей. Пока это удается успешно. Несмотря на то, что действующая при облизбиркоме «горячая линия» практически не умолкает, а все поступающие на нее обращения отрабатываются оперативно, никаких серьезных нарушений не выявлено.
Этот показатель за первые два часа выборов по сравнению с финальными данными по итогам 18 сентября увеличился почти на полтора процента. Читатели GOROD48 также отмечают активный избирательный процесс на разных участках несмотря на непогоду.
На избирательные участки пришли 322 211 человек. В Липецке проголосовали 21,83% избирателей (87 878 человек). Лучше всех в областном центре пока голосуют в Советском округе (23,48%). В Ельце свое право реализовали 33,94% избирателей. Среди районов лидеры по явке – Измалковский (61,45%), Добринский (61,22%) и Елецкий (60,34%).
По словам Юрия Алтухова, главная задача всех избирательных комиссий на сегодня – обеспечить максимальную прозрачность выборов и не допустить никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей. Пока это удается успешно. Несмотря на то, что действующая при облизбиркоме «горячая линия» практически не умолкает, а все поступающие на нее обращения отрабатываются оперативно, никаких серьезных нарушений не выявлено.
valerafromsplus