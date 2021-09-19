Происшествия

19 минут назад

В Ельце задержан гастарбайтер с фальшивыми деньгами

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#подделка #деньги
В Ельце задержан гастарбайтер с фальшивыми деньгами

16 сентября в дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу поступило сообщение от местной жительницы об обнаружении купюры, имеющей внешние признаки подделки. 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подделку обнаружила продавщица киоска. По ее словам, один из покупателей подошёл к кассе и попросил пачку сигарет. Взамен отдал женщине купюру достоинством 2 000 рублей. 

- Ничего странного она не заметила и отдала сдачу мужчине. Однако тот утверждал, что женщина неправильно посчитала сдачу и должна выдать ему ещё 1 000 рублей, на что ельчанка предложила вызвать полицию. Покупатель забрал деньги и сигареты и вышел из торгового помещения. Заявительница ещё раз осмотрела купюру и обратила внимание, что водяные знаки плохо проявляются и на ощупь она отличается от других аналогичных денежных билетов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Женщина хорошо запомнила его внешность и одежду, а также отметила, что во время спора мужчина достал из кармана несколько купюр таким же номиналам и пересчитал их. В тот же день на автостанции города полицейские задержали мужчину. В отделе полиции во время личного досмотра у него нашли и изъяли несколько купюр достоинством 2 000 рублей.

В настоящий момент СО ОМВД России по городу Ельцу по данному факту в отношении 27-летнего уроженца ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ – изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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#подделка #деньги

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