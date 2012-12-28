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Происшествия
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43 минуты назад
Мигрант с помощью фальшивого сертификата пытался доказать, что владеет русским языком
Но его поняли и привлекли к уголовной ответственности.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что иностранец из ближнего зарубежья обратился в полицию для получения патента. Вместе с другими документами он предоставил сертификат о владении языком, который вызвал сомнения в подлинности. Позже в ходе проверки мужчина сознался, что не сдавал экзамены, а приобрёл готовый документ.
В сообщении полиции не говорится, на каком языке иностранец давал эти пояснения, и в какой степени на самом деле владеет русским.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», которая предусматривает до 1 года лишения свободы.
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