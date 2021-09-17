Политика

сегодня, 09:35

Данных о нарушениях на выборах в облизбирком пока не поступало

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#выборы
Данных о нарушениях на выборах в облизбирком пока не поступало

Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов на открытии медиацентра выборов-2021.

Через час после открытия избирательных участков в Липецке открылся медиацентр  избиркома. Здесь в течение трех дней будут работать журналисты, выступать спикеры. Именно сюда будет стекаться вся информация о выборах. Первым ответил на вопросы журналистов председатель облизбиркома Юрий Алтухов. Он заявил, что жалоб на нарушения на выборах пока не поступало. Сообщил, что функцией мобильный избиратель (проголосовать на том избирательном участке, где удобнее) воспользовались более 25 тысяч человек. 

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По наблюдениям журналистов, в пятницу утром на избирательных участках липчане довольно активно голосуют.

- У нас начался трехдный праздник, - нестандартно охарактеризовал выборы главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков.
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#выборы

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