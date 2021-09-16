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Турция больше не принимает туристов с прививочными сертификатами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
Накануне вечером на сайтах крупных туроператоров по Турции ( в частности, на сайтах туроператоров ANEX Tour и PEGAS Touristik) обновилась информация о правилах въезда российских туристов на территорию этой страны. Согласно этим данным, Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации "Спутником V" и переболевших коронавирусом, - сообщает Ассоциация туристов (АТОР).
"Начиная с 14.09.2021 Турецкая Республика принимает из российских вакцин только «Спутник V» (при этом последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия). Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14.09.2021 и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее, чем за 48 часов). Сертификат вакцинации должен быть на английском языке, с указанием данных заграничного паспорта (проставляются автоматически, если внести эти данные в Госуслуги), а также с QR-кодом", - пояснили в пресс-службе ANEXTour.
Для въезда на территорию Турции по сертификату вакцинации турист должен быть вакцинирован одной из вакцин, признанных ВОЗ или Турцией. Поскольку «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт» к числу одобренных не относятся, остается только «Спутник V», единственная вакцина из всех российских, хотя и не признанная ВОЗ, но зато официально разрешенная Турцией для экстренного применения на своей территории, - уточнили в ANEXTour.
Отныне российским туристам, привитым двухкомпонентными «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» («вакцина Чумакова») также придется делать ПЦР-тест для посадки на борт самолета, следующего в Турцию, их сертификаты более не будут признаваться, - пишет АТОР.
"Начиная с 14.09.2021 Турецкая Республика принимает из российских вакцин только «Спутник V» (при этом последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия). Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14.09.2021 и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее, чем за 48 часов). Сертификат вакцинации должен быть на английском языке, с указанием данных заграничного паспорта (проставляются автоматически, если внести эти данные в Госуслуги), а также с QR-кодом", - пояснили в пресс-службе ANEXTour.
Для въезда на территорию Турции по сертификату вакцинации турист должен быть вакцинирован одной из вакцин, признанных ВОЗ или Турцией. Поскольку «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт» к числу одобренных не относятся, остается только «Спутник V», единственная вакцина из всех российских, хотя и не признанная ВОЗ, но зато официально разрешенная Турцией для экстренного применения на своей территории, - уточнили в ANEXTour.
Отныне российским туристам, привитым двухкомпонентными «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» («вакцина Чумакова») также придется делать ПЦР-тест для посадки на борт самолета, следующего в Турцию, их сертификаты более не будут признаваться, - пишет АТОР.