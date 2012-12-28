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Спорт
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37 минут назад
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Девушка из Усмани в третий раз выиграла первенство России по боксу
Екатерина Несветаева убрала с дороги четверых соперниц.
Соревнования среди девушек 15-16 лет прошли в Усмани, Екатерине в весовой категории до 63 кг пришлось провести 4 боя, каждый из которых она завершила в свою пользу. Сначала усманка победила Елизавету Шершнёву (Ставропольский край), и Алису Алексееву (Приморье). В полуфинале она единогласным решением судей выиграла у Евгении Зеленовой из Красноярска.
Подготовил чемпионку тренер усманской ДЮСШ Владимир Зимин.
Напомним, что в прошлом году после аналогичного успеха в Осташкове Тверской области Несветаева выиграла и первенство Европы.
Самой титулованной действующей представительницей бокса Липецкой области является Дина Сикстус из Лебедяни, которая в конце прошлого года выиграла первенство мира среди девушек до 17 лет.
Считанные дни назад ельчанки Дарья Легкова и Юлия Трубицина в подмосковном Одинцово выиграли первенстве РОФСО «Юность России» среди спортсменов 13-14 лет. Парни, а вам слабо?
Фото sport48.ru
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