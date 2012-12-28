Девушка из Усмани в третий раз выиграла первенство России по боксу

Екатерина Несветаева убрала с дороги четверых соперниц.

Соревнования среди девушек 15-16 лет прошли в Усмани, Екатерине в весовой категории до 63 кг пришлось провести 4 боя, каждый из которых она завершила в свою пользу. Сначала усманка победила Елизавету Шершнёву (Ставропольский край), и Алису Алексееву (Приморье). В полуфинале она единогласным решением судей выиграла у Евгении Зеленовой из Красноярска.

Подготовил чемпионку тренер усманской ДЮСШ Владимир Зимин.







