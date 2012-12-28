Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке стая собак и кошка погрызли автомобиль
Общество
В Добровском округе — нашествие змей?
Общество
На улице Катукова в Липецке нашли труп с огнестрельным ранением
Происшествия
Объявлен отбой желтого уровня: сбиты два БПЛА
Происшествия
Избиение девочки в туалете: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Разборками девочек-подростков в туалете пиццерии занимается полиция
Происшествия
Под Липецком группа браконьеров убила олениху и вступила в схватку с охотинспекторами
Происшествия
«Мы не понимаем, почему чиновники хотят снести этот уникальный объект»
Общество
«Шо? Опять?!» Гость из Мурманска снова пытался спрыгнуть с пятого этажа в Липецке
Происшествия
Житель Грязинского района уехал из дома на машине и пропал
Происшествия
Читать все
Полицейские установили всех участников инцидента с избиением девочки
Происшествия
Виновник пьяного ДТП проведёт год в колонии
Происшествия
70-летний мужчина помог пациентке больницы «перепрятать деньги в надёжное место» и присвоил 130 000 рублей
Происшествия
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сухая трава в пригороде Липецка потушена
Происшествия
Девушка из Усмани в третий раз выиграла первенство России по боксу
Спорт
На проспекте Победы «Опель» сбил подростка
Происшествия
23-летнюю липчанку обманули на фишинговом сайте
Происшествия
Антициклон принес в Липецкую область жаркую погоду
Погода в Липецке
Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова: «Я под впечатлением от того, что увидела!»
Общество
Читать все
Происшествия
244
сегодня, 18:55
1

23-летнюю липчанку обманули на фишинговом сайте

Это был сайт-двойник известного магазина.

Отдел полиции №6 УМВД России по городу Липецку возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» по заявлению 23-летний липчанки, которая попалась на удочку мошенников на фишинговом сайте – когда создают сайт-клон известной компании.

Липчанку обманули под предлогом продажи товара в интернет-магазине «М.Видео», используя фишинговую ссылку «mvideo.shop-ho.cyou».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, после введения на этом интернет-ресурсе данных банковской карты и SMS-кода со счета женщины были списаны 33 949 рублей.

«Полицией собраны достаточные данные, указывающие на все признаки мошенничества. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Санкция части второй статьи 159 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы», – добавили в прокуратуре.
мошенничество
0
0
2
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
35 минут назад
Господи! Где наши высоко прорывные технологии и высококлассные ай-ти специалисты. Не можете защитить, верните девушки её деньги.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить