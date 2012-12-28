23-летнюю липчанку обманули на фишинговом сайте

Это был сайт-двойник известного магазина.

Отдел полиции №6 УМВД России по городу Липецку возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» по заявлению 23-летний липчанки, которая попалась на удочку мошенников на фишинговом сайте – когда создают сайт-клон известной компании.Липчанку обманули под предлогом продажи товара в интернет-магазине «М.Видео», используя фишинговую ссылку «mvideo.shop-ho.cyou».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, после введения на этом интернет-ресурсе данных банковской карты и SMS-кода со счета женщины были списаны 33 949 рублей.«Полицией собраны достаточные данные, указывающие на все признаки мошенничества. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Санкция части второй статьи 159 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы», – добавили в прокуратуре.