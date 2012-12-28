70-летний мужчина помог пациентке больницы «перепрятать деньги в надёжное место» и присвоил 130 000 рублей
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Происшествия
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сегодня, 18:55
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23-летнюю липчанку обманули на фишинговом сайте
Это был сайт-двойник известного магазина.
Липчанку обманули под предлогом продажи товара в интернет-магазине «М.Видео», используя фишинговую ссылку «mvideo.shop-ho.cyou».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, после введения на этом интернет-ресурсе данных банковской карты и SMS-кода со счета женщины были списаны 33 949 рублей.
«Полицией собраны достаточные данные, указывающие на все признаки мошенничества. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Санкция части второй статьи 159 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы», – добавили в прокуратуре.
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