Происшествия
сегодня, 14:43
Спасательная операция в поселке Солидарность завершена
В результате взрыва погибли три человека, шестеро пострадали.
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В поселке Солидарность Елецкого района на месте взрыва 16-квартирного жилого дома завершена аварийно-спасательная операция. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, .сегодня около часа ночи в результате взрыва газовоздушной смеси в двухподъездном доме произошло частичное обрушение стены и второго подъезда.
В результате взрыва и обрушения погибли три человека, пять человек госпитализированы в городскую больницу №1 г. Ельца, один человек от госпитализации отказался. В доме зарегистрированы 47 человек. Из здания эвакуированы 25 человек, которые находились в момент взрыва в квартирах.
В авариной-спасательной операции участвовали 42 человека, с использованием 27 единиц техники.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
В результате взрыва и обрушения погибли три человека, пять человек госпитализированы в городскую больницу №1 г. Ельца, один человек от госпитализации отказался. В доме зарегистрированы 47 человек. Из здания эвакуированы 25 человек, которые находились в момент взрыва в квартирах.
В авариной-спасательной операции участвовали 42 человека, с использованием 27 единиц техники.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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