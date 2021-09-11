Происшествия

сегодня, 14:43

Спасательная операция в поселке Солидарность завершена

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#взрыв газа в поселке Солидарность #
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В результате взрыва погибли три человека, шестеро пострадали.

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В поселке Солидарность Елецкого района на месте взрыва 16-квартирного жилого дома завершена аварийно-спасательная операция. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, .сегодня около часа ночи в результате взрыва газовоздушной смеси в двухподъездном доме произошло частичное обрушение стены и второго подъезда. 

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В результате взрыва и обрушения погибли три человека, пять человек госпитализированы в городскую больницу №1 г. Ельца, один человек от госпитализации отказался. В доме зарегистрированы 47 человек. Из здания эвакуированы 25 человек, которые находились в момент взрыва в квартирах.          

В авариной-спасательной операции участвовали 42 человека, с использованием 27 единиц техники. 

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
12 3571
#взрыв газа в поселке Солидарность #
4

Комментарии (12)

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Биг Мани

6 минут назад
Помнится, в позапрошлом году один из депутатов в ГосДуме предложил совсем отказаться от газа в многоквартирных домах, так ему сразу рот заткнули. И больше этот вопрос не поднимался. Одним словом - мафия.
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Ольга

16 минут назад
indezit, поясните пожалуйста. Сахара в подвале нет, но всё же...
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Биг Мани

43 минуты назад
Сама же газовая мафия и устроила (дисклеймер - сугубо личное мнение), чтобы население в страхе держать и был повод шастать по квартирам. Газовая мафия пока сильна, но если бы население не тупило, а стало массово отказываться от газа, то с эту мафию можно было бы прижать. Жаль, что далеко не все это понимают.
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Патриот

54 минуты назад
indezit, и Новичок в чае))
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Семён

сегодня, 17:25
В советское время такого не было. Развалилась система контроля.
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indezit

сегодня, 17:13
Проверяйте сахар в подвалах!
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Гость

сегодня, 16:24
Житель, вы правы, воняет очень даже хорошо
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Житель

сегодня, 16:17
789, Этилмеркаптан-30гр. на 1тонну газа.Специальный одорант для определения утечек газа.
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789

сегодня, 15:36
*****, не ври! Очень мало в газ одоранта добавляют, экономят.
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Куда не глянь

сегодня, 15:33
Эх, давно пора! Но у нас такие руководители. Вот в Данкове всё лето директор стадиона покурил, а сейчас ремонтом бассейна занялся.
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