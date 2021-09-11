Происшествия
сегодня, 08:29
29-летняя женщина разбилась на улице Водопьянова
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Около половины четвертого утра 11 сентября в Липецке на улице Водопьянова у дома №1 было найдено тело 29-летней женщины. По предварительным данным, она погибла в результате падения из окна, - рядом с телом лежала москитная сетка.
- На месте обнаружения тела работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства гибели женщины выясняются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. .
- На месте обнаружения тела работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства гибели женщины выясняются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. .
8 13620
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