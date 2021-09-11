Происшествия

сегодня, 08:29

29-летняя женщина разбилась на улице Водопьянова

8 13620
#падение с высоты
10
29-летняя женщина разбилась на улице Водопьянова
Около половины четвертого утра 11 сентября в Липецке на улице Водопьянова у дома №1 было найдено тело 29-летней женщины. По предварительным данным, она погибла в результате падения из окна, - рядом с телом лежала москитная сетка.

- На месте обнаружения тела работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства гибели женщины выясняются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. .
8 13620
#падение с высоты
10

Комментарии (8)

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сегодня, 17:23
в 29 не замужем - признак отверженности человека от цивилизованного мира.
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Татьяна

сегодня, 14:31
Бред не несите!!!!! Настюшка была светлым человеком и в своем уме чтобы не мыть окна в такое время
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Венера

сегодня, 13:58
Это не правда я знала когда- то погибшую .она не могла мыть окно в 4 утра.последнее время она много пила вместе со своим сожителем .
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Катя

сегодня, 13:18
Леха, мыла окна в 03:30утра?!
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Леха

сегодня, 11:14
Наверное мыло окно.
ответить

20

сегодня, 09:49
Очень жаль царство небесное! Как зовут усопшую?(((
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Сергей

сегодня, 08:59
"радом с телом" ?
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Берия

сегодня, 08:40
Пятница
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