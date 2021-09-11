29-летняя женщина разбилась на улице Водопьянова

Около половины четвертого утра 11 сентября в Липецке на улице Водопьянова у дома №1 было найдено тело 29-летней женщины. По предварительным данным, она погибла в результате падения из окна, - рядом с телом лежала москитная сетка.



- На месте обнаружения тела работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства гибели женщины выясняются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. .

