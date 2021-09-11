Происшествия

сегодня, 06:25

Прокуратура Липецкой области проконтролирует соблюдение прав жильцов разрушенного взрывом газа дома

20 6884
#взрыв газа в поселке Солидарность
2
Прокуратура Липецкой области проконтролирует соблюдение прав жильцов разрушенного взрывом газа дома
Прокуратура области организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме поселка Солидарность. На место происшествия выезжали заместитель \ прокурора области Павел Клростелев и прокурор Елецкого район Станислав Живалов.

«В случае выявления нарушений со стороны уполномоченных должностных лиц и органов будут  приняты меры прокурорского реагирования по привлечению их к установленной законом ответственности. В настоящее время прокуратура контролирует соблюдение прав жителей пострадавшего дома», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
 
Одновременно с этим взят под контроль ход расследования возбужденного по факту взрыва уголовного дела.
20 6884
#взрыв газа в поселке Солидарность
2

Комментарии (20)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А может вам

сегодня, 13:05
БИНОМ университетский ,стоит обратиться в КПРФ , они подскажут ,что делать в данной ситуации .
ответить

Разве

сегодня, 12:57
у них были права ? Это какие права ?
ответить

Гость/

сегодня, 10:03
БИНОМ Университетский, пошлите их на 3 буквы . Ходят собирают данные какие-то особи. Статья ук 137. Защищайте свои права и повышайте юридическую грамотность.
ответить

Горожанка

сегодня, 09:43
Искренние соболезнования семьям погибших и выздоровления пострадавшим! А где наш глава, который должен решать вопросы размещения, лечения и т.д.? В Липецкой области работает только прокурор, который действительно старается защищать наша права?
ответить

Валерий

сегодня, 09:43
Гость, к сожалению да, но не газ, а газовоздушная смесь и именно в такой концентрации.
ответить

БИНОМ Университетский

сегодня, 09:41
При выдаче ключей от вновь установленного домофона компания Бином требует от клиента свидетельство о регистрации права на квартиру и паспорт РФ. А также заполнить странную анкету с внесением данных упомянутых документов, в которой есть несколько пунктов о голосовании за кого-то, о голосовании за принятие каких-то решений, в том числе о тарифах оплаты и прочие пункты о голосовании за что-то. При этом требуется подписать заявление с внесенными данными, но без заполнения пунктов по голосованию (сказали потом сами вставят фамилии и галочки «за» и «против» в пунктах голосования). Есть ли на Университетском жители соответствующих органов, с целью выяснения законности сбора таких персональных данных и такого голосования? И с какой целью проводится сбор данных – может квартиру бабушки переоформят без её ведома, или всего плату повысят по «просьбе жильцов»?
ответить

я так думаю

сегодня, 09:41
... к концу следующей недели в Ельце ночные температуры +2 + 6 и это сентябрь
ответить

Липецк

сегодня, 09:38
Концентрация газа какой должна быть? У нас была утечка газа при установке плиты газовой, шланг не плотно был подсоеденен гащовшиком, так мы проснулись от едкого запаха, а то что по области манипуляции в домах с электричеством идут, и люди ни чего сделать не могут. И в квадре знают как деньги шарабатывают с такими манипуляциями и что с людьми делают, кто с этой системой борется. А потом у них взрывы происходят и пожары в квартирах. Просто так что-ли и списывают все на мистику и газ. И риеоторов расплодилось, что достаточно в области зарабатывают чтоб "не движка" процветала? Самая большая ниша отмыва денег жкх, и за эти деньги и дела закрывают и права граждан нарушают.
ответить

Mikl

сегодня, 09:26
Газовщиков можно обвинять только в одном-отсутствие запаха газа.
ответить

Андрей

сегодня, 09:14
Судя по заголовку, существует очень высокая вероятность со стороны некоторых лиц не соблюсти права жильцов
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

СК рассматривает две версии взрыва в жилом доме: утечку газа или неисправность газового оборудования
#взрыв газа в поселке Солидарность
1
СК рассматривает две версии взрыва в жилом доме: утечку газа или неисправность газового оборудования

сегодня, 17:28

Происшествия
Спасательная операция в поселке Солидарность завершена
#взрыв газа в поселке Солидарность
11
Спасательная операция в поселке Солидарность завершена

сегодня, 14:43

Происшествия
«Увидели: рука торчит»: житель поселка Солидарность рассказал, как находили погибших
#взрыв газа в поселке Солидарность
12
«Увидели: рука торчит»: житель поселка Солидарность рассказал, как находили погибших

сегодня, 12:55

Происшествия
Беременность 15-летней школьницы привела к возбуждению уголовного дела
#интимная связь с несовершеннолетней
28
Беременность 15-летней школьницы привела к возбуждению уголовного дела

сегодня, 12:41

Происшествия
Маршрутка собрала на Сокольском мосту паровоз из двух автомобилей
#авария #ДТП
13
Маршрутка собрала на Сокольском мосту паровоз из двух автомобилей

сегодня, 12:31

Происшествия
На верхнем поле стадиона «Металлург» умер футболист-любитель
#несчастный случай
14
На верхнем поле стадиона «Металлург» умер футболист-любитель

сегодня, 12:25

Происшествия