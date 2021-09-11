Происшествия
сегодня, 06:25
Прокуратура Липецкой области проконтролирует соблюдение прав жильцов разрушенного взрывом газа дома
Прокуратура области организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме поселка Солидарность. На место происшествия выезжали заместитель \ прокурора области Павел Клростелев и прокурор Елецкого район Станислав Живалов.
«В случае выявления нарушений со стороны уполномоченных должностных лиц и органов будут приняты меры прокурорского реагирования по привлечению их к установленной законом ответственности. В настоящее время прокуратура контролирует соблюдение прав жителей пострадавшего дома», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Одновременно с этим взят под контроль ход расследования возбужденного по факту взрыва уголовного дела.
«В случае выявления нарушений со стороны уполномоченных должностных лиц и органов будут приняты меры прокурорского реагирования по привлечению их к установленной законом ответственности. В настоящее время прокуратура контролирует соблюдение прав жителей пострадавшего дома», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Одновременно с этим взят под контроль ход расследования возбужденного по факту взрыва уголовного дела.
Комментарии (20)
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А может вам
Разве
Гость/
Горожанка
Валерий
БИНОМ Университетский
я так думаю
Липецк
Mikl
Андрей