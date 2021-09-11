В России
вчера, 15:59
ЕС готовит новые санкции против Белоруссии
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Евросоюз работает над пятым пакетом санкций в отношении Белоруссии: как рассказал собеседник «Известий» в европейских дипломатических кругах, поводом для этого стал миграционный кризис на границе республики со странами Балтии и Польшей, а также «давление режима Лукашенко на белорусский народ».
В евроучреждениях «Известиям» эту информацию ни опровергли, ни подтвердили: в Еврокомиссии лишь отметили, что очередные меры должны принять все 27 государств-членов, и пока такого решения нет.
«Евросоюз неоднократно заявлял, что, если репрессии со стороны режима Лукашенко продолжатся, он примет меры. Санкции, действующие к настоящему моменту, вводятся в прогрессии, то есть их могут усилить, если на то будет единогласное решение стран-членов. Обзор событий в Белоруссии и формулирование европейской реакции — это непрерывный процесс. Внутренние дискуссии ЕС мы не комментируем», — сказал «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Сейчас в отношении Минска действует уже четыре пакета европейских рестрикций. В Минске с уверенностью заявляют: на белорусскую политику давление Брюсселя не повлияет.
В евроучреждениях «Известиям» эту информацию ни опровергли, ни подтвердили: в Еврокомиссии лишь отметили, что очередные меры должны принять все 27 государств-членов, и пока такого решения нет.
«Евросоюз неоднократно заявлял, что, если репрессии со стороны режима Лукашенко продолжатся, он примет меры. Санкции, действующие к настоящему моменту, вводятся в прогрессии, то есть их могут усилить, если на то будет единогласное решение стран-членов. Обзор событий в Белоруссии и формулирование европейской реакции — это непрерывный процесс. Внутренние дискуссии ЕС мы не комментируем», — сказал «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Сейчас в отношении Минска действует уже четыре пакета европейских рестрикций. В Минске с уверенностью заявляют: на белорусскую политику давление Брюсселя не повлияет.
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