Общество

58 минут назад

На Соколе произошло аварийное отключение электроэнергии

283
#отключения
На Соколе произошло аварийное отключение электроэнергии

Без света остались жилые дома, магазины и организации. Не работают светофоры.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», в связи с аварией на сетях электроснабжения свет отключен в жилых домах, торговых центрах и других организациях района Сокол. 
 
Кроме того, на Заводской площади и улице Баумана не работают светофоры. 
 
- Энергетики уже приступили к ремонтно-восстановительным работам, они прилагают максимум усилий, чтобы возобновить подачу электричества в кратчайшие сроки. Электроснабжение больницы уже восстановлено, - заявили в ЛГЭК.

283
#отключения

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Приглашение на массаж стало причиной для жалобы
#жалоба #реклама
1
Приглашение на массаж стало причиной для жалобы

36 минут назад

Общество
Муж Азизы готовит иски в суд на выступавших в передаче Малахова липчан
#Азиза #Андрей Малахов #шоу-бизнес
1
Муж Азизы готовит иски в суд на выступавших в передаче Малахова липчан

38 минут назад

Общество
На страже закона империи
#Хвостов #прокуратура #генерал-прокурор
4
На страже закона империи

сегодня, 14:15

Общество
«Для развития сельского хозяйства нужна серьезная господдержка аграриев и производителей сельхозтехн...
«Для развития сельского хозяйства нужна серьезная господдержка аграриев и производителей сельхозтехн...

сегодня, 13:39

Общество
В Липецкой области отловили 1560 животных без владельцев
#животные
23
В Липецкой области отловили 1560 животных без владельцев

сегодня, 13:10

Общество
За сомнительную детскую одежду магазин оштрафовали на 20`000 рублей
#штраф #торговля
2
За сомнительную детскую одежду магазин оштрафовали на 20`000 рублей

сегодня, 12:37

Общество