На Соколе произошло аварийное отключение электроэнергии

Без света остались жилые дома, магазины и организации. Не работают светофоры.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», в связи с аварией на сетях электроснабжения свет отключен в жилых домах, торговых центрах и других организациях района Сокол.



Кроме того, на Заводской площади и улице Баумана не работают светофоры.



- Энергетики уже приступили к ремонтно-восстановительным работам, они прилагают максимум усилий, чтобы возобновить подачу электричества в кратчайшие сроки. Электроснабжение больницы уже восстановлено, - заявили в ЛГЭК.



