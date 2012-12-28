Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
«Вода бьет ручьем, как в подъезд зайти?»
Липчанам приходится строить мостики из подручных средств.
«Первый подъезд, первый этаж вода бежит ручьем, и стоит неприятный запах. Как заходить?», — в очередной раз пожаловались жильцы дома GOROD48.
Вода потекла по подъезду еще летом. Жильцы дома сооружали мостик из старой двери, выносили детей на руках. И с тех пор кардинально с ней так и не справились.
В УК «Жилфондпроект» считают, что проблема в засоре на трубах, которые находятся не в доме, следовательно, в зоне ответственности «РВК-Липецк». Коммунальщики направили энергетикам письмо, но ответ так и не получили. Поэтому решили прочистить трубы своими силами.
В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 заявили, что заявок о засоре на сетях водоотведения с улицы Левобережной, 1 не получали.
«Не исключено, что проблема кроется во внутридомовых сетях. УК необходимо обследовать сети водоотведения и, в случае необходимости, подать в «РВК-Липецк» заявку об устранении засора на внешних сетях», — говорится в комментарии компании.
