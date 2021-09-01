Происшествия

9 минут назад

Полицейские расследовали дело о краже бриллиантовых серег стоимостью более миллиона рублей

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#кража
Полицейские расследовали дело о краже бриллиантовых серег стоимостью более миллиона рублей

Отделом по расследованию преступлений против личности и против собственности СУ УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела 55-летнего уроженца страны ближнего зарубежья обвиняемого в краже бриллиантовых серег. 

Преступление было совершено осенью прошлого года. 47-летний липчанин решил продать бриллиантовые серьги стоимостью 1,1 миллиона рублей через сайт объявлений. Вскоре ему позвонили с предложением обсудить сделку. 

«Пришедший на встречу мужчина внимательно изучил серьги и сообщил, что он не является потенциальным покупателем, но у него есть человек, которому товар очень интересен. Новая встреча была назначена на следующий день. В течение нескольких дней новый покупатель совместно с посредником проверял подлинность товара. Проверенные серьги он запаковал по очереди в заранее подготовленную коробочку и, перевязав скотчем, передал продавцу, сказав, что готов купить товар, но для этого ему необходимо снять деньги. Мужчины договорились встретиться через час на том же месте», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 

В обговоренное время продавец пришел на место встречи, однако напрасно прождал несколько часов. Когда он вскрыл коробочки, оказалось, что в них бижутерия. 

После обращения липчанина в полицию оперативники уголовного розыска задержали по подозрению в краже  55-летнего уроженца страны ближнего зарубежья. Оказалось, что серьги злоумышленники перепродали третьему лицу.

- Уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, - сообщили в областном управлении МВД.

151
#кража

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