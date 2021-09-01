Общество

50 минут назад

В Липецкой области заработал первый медицинский факультет

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#медицина #кадры
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В Липецкой области заработал первый медицинский факультет

В ЕГУ им. И.А. Бунина открыли факультет «Лечебное дело».

Сегодня в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина десять студентов начали обучение по специальности «Лечебное дело».

- Это - наш первый шаг в обучении будущих врачей в Липецкой области. Поступить на обучение лечебному делу на платной основе изначально хотели 22 абитуриента. По результатам ЕГЭ и вступительных экзаменов мы сформировали группу из 10 студентов. Обучение рассчитано на шесть лет. Выпускники приобретут профессию врача-лечебника.Потом в ординатуре они смогут выбрать и дополнительно изучить на практике узкую специализацию для работы, - сообщила GOROD48 ответственный секретарь приемной комиссии вуза Юлия Кутафьина.

ЕГУ им. И.А. Бунина заключило договор с Саратовской медицинской академией на преподавание специальных дисциплин будущим врачам. Также обучать будущих медиков будут липецкие и елецкие врачи, имеющие научные степени.

В следующем году в елецком университете собираются открыть обучение на платной основе по специальностям «Педиатрия» и «Фармация».
7 1158
#медицина #кадры
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Комментарии (7)

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Андрей

7 минут назад
Преподователи с Саратова будут возить материальную базу для обучения?
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вова

13 минут назад
Чему же там научат, если там нет базовых специалистов преподавателей- врачей? Или будут готовить народных лекарей, которые все болезни будут лечить примочками и пиявками как Дуремар?
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санитар

14 минут назад
Особенно в стоматологии сговорились. Дают подписать договор, где ошибка врачей приравнивается к природной случайности, и все осложнения за счёт пациента вплоть до удаления зуба.
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Липчанин

20 минут назад
lugov, мировая практика это ответственность перед пациентом, а голодным не должен быть ни кто. Тут уже писали, как в Канаде женщине при кесаревом нечайно задели артерию. Медика понизили на три года в занемаемой должности, женщину на лечение в вип палату на счёт учреждение и 600 тысяч канадских долларов возмещение ущерб здоровья. Это и есть мировая практика, а в России помер и кляп с ним, как в России медики относятся к своим обязанностям то им бы и половины не платили от того, что платят сегодня
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Ваня

23 минуты назад
Врач-лечебник-заклинатель !
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lugov

28 минут назад
Липчанин, это мировая практика. Врач не должен быть голодным - пациенту дороже!
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Липчанин

31 минуту назад
А после того как они выучат я то будут думать как первым делом отбить вложенные деньги
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