В Липецкой области заработал первый медицинский факультет

В ЕГУ им. И.А. Бунина открыли факультет «Лечебное дело».

Сегодня в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина десять студентов начали обучение по специальности «Лечебное дело».



- Это - наш первый шаг в обучении будущих врачей в Липецкой области. Поступить на обучение лечебному делу на платной основе изначально хотели 22 абитуриента. По результатам ЕГЭ и вступительных экзаменов мы сформировали группу из 10 студентов. Обучение рассчитано на шесть лет. Выпускники приобретут профессию врача-лечебника.Потом в ординатуре они смогут выбрать и дополнительно изучить на практике узкую специализацию для работы, - сообщила GOROD48 ответственный секретарь приемной комиссии вуза Юлия Кутафьина.



ЕГУ им. И.А. Бунина заключило договор с Саратовской медицинской академией на преподавание специальных дисциплин будущим врачам. Также обучать будущих медиков будут липецкие и елецкие врачи, имеющие научные степени.



В следующем году в елецком университете собираются открыть обучение на платной основе по специальностям «Педиатрия» и «Фармация».