Общество

сегодня, 12:25

В Липецке сегодня дети пошли в первый «З» класс

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#День знаний #школа
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В Липецке сегодня дети пошли в первый «З» класс

А в следующем году могут пойти в первый «Й» или «К».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, больше всего первых классов в новом учебном году в школе № 60 — там сразу 8 первых классов, впервые порог школы перешагнул 261 человек.

Как рассказали GOROD48 в школе №60, буквенные обозначения первых классов там доходят до 1 «З». 1 «Ё» решили пропустить, а вот 1 «Ж» есть, правда, туда отдавать детей почему-то многие не хотели. Но всё равно в этом году в первый «Ж» в школе №60 пошли 34 ученика.

- В каждом первом классе у нас по 34-36 учеников, - отметили в школе. - А на следующий учебный год первых классов вообще будет десять! Уже 300 человек записались на подготовку в школу, а это как раз 10 классов по 30 человек.

Так что в следующем учебном году в школе №60 может появиться первый «Й» или первый «К», если букву «Й» решат пропустить, как «Ё».

В школы Липецка сегодня пошли более 60 тысяч детей, в том числе в первые классы – 6571 человек, в 11-е классы – 2552.

В новую школу № 34 пришли 780 человек, в том числе в пять первых классов 150 детей. Одиннадцатых классов в новой школе нет.
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#День знаний #школа
3

Комментарии (3)

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Николай

29 минут назад
Товарищи родители, а вас не смущает, что в классе, рассчитанном на 25 человек, будет сидеть сразу 36, как в переполненной маршрутке? Как дети будут усваивать знания? А Роспотребнадзор и прокуратура куда смотрят? Это же вопиющее нарушение санитарных правил.
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Естественный отбор

49 минут назад
Нужно ввести вот такой класс " :! " Или такой " .!. "
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006

50 минут назад
Такими темпами и в Ы пойдут
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