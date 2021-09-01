Общество
сегодня, 12:25
В Липецке сегодня дети пошли в первый «З» класс
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А в следующем году могут пойти в первый «Й» или «К».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, больше всего первых классов в новом учебном году в школе № 60 — там сразу 8 первых классов, впервые порог школы перешагнул 261 человек.
Как рассказали GOROD48 в школе №60, буквенные обозначения первых классов там доходят до 1 «З». 1 «Ё» решили пропустить, а вот 1 «Ж» есть, правда, туда отдавать детей почему-то многие не хотели. Но всё равно в этом году в первый «Ж» в школе №60 пошли 34 ученика.
- В каждом первом классе у нас по 34-36 учеников, - отметили в школе. - А на следующий учебный год первых классов вообще будет десять! Уже 300 человек записались на подготовку в школу, а это как раз 10 классов по 30 человек.
Так что в следующем учебном году в школе №60 может появиться первый «Й» или первый «К», если букву «Й» решат пропустить, как «Ё».
В школы Липецка сегодня пошли более 60 тысяч детей, в том числе в первые классы – 6571 человек, в 11-е классы – 2552.
В новую школу № 34 пришли 780 человек, в том числе в пять первых классов 150 детей. Одиннадцатых классов в новой школе нет.
Как рассказали GOROD48 в школе №60, буквенные обозначения первых классов там доходят до 1 «З». 1 «Ё» решили пропустить, а вот 1 «Ж» есть, правда, туда отдавать детей почему-то многие не хотели. Но всё равно в этом году в первый «Ж» в школе №60 пошли 34 ученика.
- В каждом первом классе у нас по 34-36 учеников, - отметили в школе. - А на следующий учебный год первых классов вообще будет десять! Уже 300 человек записались на подготовку в школу, а это как раз 10 классов по 30 человек.
Так что в следующем учебном году в школе №60 может появиться первый «Й» или первый «К», если букву «Й» решат пропустить, как «Ё».
В школы Липецка сегодня пошли более 60 тысяч детей, в том числе в первые классы – 6571 человек, в 11-е классы – 2552.
В новую школу № 34 пришли 780 человек, в том числе в пять первых классов 150 детей. Одиннадцатых классов в новой школе нет.
3 1408
Николай
Естественный отбор
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