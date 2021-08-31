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В «Перекрестке» на Водопьянова сгорела печь

907
#пожар #МЧС
В «Перекрестке» на Водопьянова сгорела печь

За минувшие сутки на территории Липецкой области зарегистрировано 24 пожара.

Утром 30 августа в магазине «Перекресток» на улице Водопьянова в Липецке загорелась электропечь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. 

Оборудование повреждено на площади в три квадратных метра.  Как предполагают пожарные, печь загорелась из-за неправильного обращения. 

Днем того же дня на чердаке пятиэтажного жилого дома на улице Гагарина загорелся мусор – площадь пожара составила пол квадратных метра. Возможно, мусор подожгли. Из-за неосторожного обращения с огнем в районе Цемзавода мусор горел на площади в 100 квадратных метров.
 
В селе Малая Боевка Елецкого района огонь уничтожил 650 тюков сена. А в селе Набережное Воловского района сарай.

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 24 пожара. Все они обошлись без пострадавших.
907
#пожар #МЧС

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