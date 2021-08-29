Происшествия
сегодня, 14:51
В столкновении «КамАЗа» и «Калины» ребенка спасло автокресло
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Шестилетний малыш только ушибся.
Сегодня в 11.30 на дороге Липецк-Данков, в районе поворота на Красное, столкнулись КамАЗ и «Калина».
— По предварительным данным, 24-летний водитель «КамАЗа» при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю «Калина», ехавшему навстречу, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД России по Липецкой области.
В аварии пострадали 50-летняя водитель «Калины», ее 45-летняя пассажирка. Их госпитализировали. На заднем сидении в легковом автомобиле в удерживающем кресле ехал шестилетний ребенок. Ему госпитализация не понадобилась.
Фото: vk.com/myregion48
— По предварительным данным, 24-летний водитель «КамАЗа» при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю «Калина», ехавшему навстречу, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД России по Липецкой области.
В аварии пострадали 50-летняя водитель «Калины», ее 45-летняя пассажирка. Их госпитализировали. На заднем сидении в легковом автомобиле в удерживающем кресле ехал шестилетний ребенок. Ему госпитализация не понадобилась.
Фото: vk.com/myregion48
3 1183
И пешеходов нет ,
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