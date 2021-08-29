Происшествия

сегодня, 14:51

В столкновении «КамАЗа» и «Калины» ребенка спасло автокресло

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#ДТП #пострадавший
В столкновении «КамАЗа» и «Калины» ребенка спасло автокресло

Шестилетний малыш  только ушибся.

Сегодня в 11.30 на дороге Липецк-Данков, в районе поворота на Красное, столкнулись КамАЗ и «Калина».

 — По предварительным данным, 24-летний водитель «КамАЗа» при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю «Калина», ехавшему навстречу, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД России по Липецкой области.

В аварии пострадали 50-летняя водитель «Калины», ее 45-летняя пассажирка. Их госпитализировали. На заднем сидении в легковом автомобиле в удерживающем кресле ехал шестилетний ребенок. Ему госпитализация не понадобилась.

Фото: vk.com/myregion48
3 1183
#ДТП #пострадавший

Комментарии (3)

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И пешеходов нет ,

47 минут назад
а ДТП произошло , все говорит одно ,за рулем дебилы !
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Фокс

сегодня, 15:19
а вот водитель "БелАЗа" смотрит на дорожные знаки исключительно из любопытства
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ЭлектроСамокат

сегодня, 14:57
С КамАЗом тягаться бесполезно... Себе во вред...
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