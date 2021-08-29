В столкновении «КамАЗа» и «Калины» ребенка спасло автокресло

Шестилетний малыш только ушибся.

Сегодня в 11.30 на дороге Липецк-Данков, в районе поворота на Красное, столкнулись КамАЗ и «Калина».



— По предварительным данным, 24-летний водитель «КамАЗа» при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю «Калина», ехавшему навстречу, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД России по Липецкой области.



В аварии пострадали 50-летняя водитель «Калины», ее 45-летняя пассажирка. Их госпитализировали. На заднем сидении в легковом автомобиле в удерживающем кресле ехал шестилетний ребенок. Ему госпитализация не понадобилась.



Фото: vk.com/myregion48