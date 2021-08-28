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38 минут назад

Филиал Эрмитажа откроют в Москве

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Будущий пятиэтажный филиал самого крупного музея России начнут строить осенью.

Музейный центр "Эрмитаж-Москва" на территории бывшей промзоны ЗИЛ в рамках проекта "Зиларт" начнут строить осенью, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Строительство здания согласовала Мосгоэкспертиза. Филиал откроют на территории культурного центра «ЗИЛ», который находится на территории бывшей одноименной промзоны. Здание расположится в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Это будет пятиэтажное здание, оснащенное двумя эскалаторами и тремя лифтами. На подземном этаже будет помещение для подготовки и хранения экспонатов, фотолаборатории и техпомещения. На первом этаже появится холл, магазин сувениров и книг, конференц-зал и ресторан. Выставки будут проходить в демонстрационных залах со второго этажа по пятый. Музей будет строиться под управлением Эрмитажа, инвестором проекта выступает группа ЛСР.

Выставочный комплекс планируется построить за 2,5-3 года. Строительство филиала будет вестись под управлением «Эрмитажа».
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