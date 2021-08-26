Спорт

сегодня, 19:30

«Летающая Королёва» завоевала очередную международную медаль

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#Лёгкая атлетика #Кристина Королёва
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«Летающая Королёва» завоевала очередную международную медаль

В Венгрии наша спортсменка под нейтральным флагом была близка к победе, всё решило количество попыток. 

Получившая нейтральный статус липецкая легкоатлетка Кристина Королёва на полную катушку использует возможность выступать в международных соревнованиях. В Будапеште наша землячка поднялась на третью ступеньку пьедестала почёта «Гран-При Венгрии», входящего в серию бронзового уровня престижных World Athletics. 

В спорткомплексе имени Михая Лантоша (олимпийского чемпиона-1952 по футболу) наша прыгунья в высоту последовательно с первых попыток взяла высоту на отметках 174, 178 и 182 см, а затем со второй попытки покорила 185 см.

Лидеры соревнований остановились на высоте 188 см, в итоге все три призёра именно её и покорили. Ставшая победительницей Мария Вукович из Черногории сделала это с первой попытки, Карина Демидик – со второй, а наша Кристина – с третьей. 

При этом Кристина улучшила свой собственный результат, который она показала неделю назад в Польше, где тоже стала «бронзовым» призёром – 185 см. 

Фото - архив Кристины Королёвой.
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#Лёгкая атлетика #Кристина Королёва
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Комментарии (2)

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А лександр

сегодня, 19:45
Поясните пожалуйста нейтральный статус это, что ни Родины и не флага или ещё, что?
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Созерцатель

сегодня, 19:38
Поздравляю!
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