Спорт
сегодня, 19:30
«Летающая Королёва» завоевала очередную международную медаль
В Венгрии наша спортсменка под нейтральным флагом была близка к победе, всё решило количество попыток.
Получившая нейтральный статус липецкая легкоатлетка Кристина Королёва на полную катушку использует возможность выступать в международных соревнованиях. В Будапеште наша землячка поднялась на третью ступеньку пьедестала почёта «Гран-При Венгрии», входящего в серию бронзового уровня престижных World Athletics.
В спорткомплексе имени Михая Лантоша (олимпийского чемпиона-1952 по футболу) наша прыгунья в высоту последовательно с первых попыток взяла высоту на отметках 174, 178 и 182 см, а затем со второй попытки покорила 185 см.
Лидеры соревнований остановились на высоте 188 см, в итоге все три призёра именно её и покорили. Ставшая победительницей Мария Вукович из Черногории сделала это с первой попытки, Карина Демидик – со второй, а наша Кристина – с третьей.
При этом Кристина улучшила свой собственный результат, который она показала неделю назад в Польше, где тоже стала «бронзовым» призёром – 185 см.
Фото - архив Кристины Королёвой.
В спорткомплексе имени Михая Лантоша (олимпийского чемпиона-1952 по футболу) наша прыгунья в высоту последовательно с первых попыток взяла высоту на отметках 174, 178 и 182 см, а затем со второй попытки покорила 185 см.
Лидеры соревнований остановились на высоте 188 см, в итоге все три призёра именно её и покорили. Ставшая победительницей Мария Вукович из Черногории сделала это с первой попытки, Карина Демидик – со второй, а наша Кристина – с третьей.
При этом Кристина улучшила свой собственный результат, который она показала неделю назад в Польше, где тоже стала «бронзовым» призёром – 185 см.
Фото - архив Кристины Королёвой.
А лександр
Созерцатель