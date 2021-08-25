Культура
25 минут назад
Музей-усадьбу приведут в порядок волонтёры
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В «Музее-усадьбе Рязанка» запланировали «Том Сойер Фест» - фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров.
Как сообщает Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского, совсем скоро на территории усадьбы пройдет фестиваль реконструкции исторической среды «Том Сойер фест», в рамках которого планируют обновить фасад главного усадебного дома.
Архитектурный комплекс усадьбы Рязанка - родовое имение Петра Семенова-Тянь-Шанского, великого русского путешественника, географа и энциклопедиста. Здесь он родился, тут прошли его детство и юность.
Усадьба расположена на правом берегу реки Ранова недалеко от села Урусово. В состав усадебного комплекса входит здание деревянного усадебного дома 1821–1836 годов с хозяйственными постройками ХIХ–ХХ веков, парк, место старой усадьбы с комплексом деревни Рязанка второй половины ХIХ – начала ХХ века. Здание усадьбы, в котором размещена музейная экспозиция, с парком имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, усадебный парк также является памятником природы регионального значения.
Главный дом усадьбы расположен на возвышенном месте в 30–50 метрах от правого берега реки Рановы. Существующее здание является результатом реконструкции первоначального полукаменного двухэтажного дома с мезонином (верхний этаж – деревянный, нижний - кирпичный), возведенного отцом учёного в 1821–1830 годах. В 1836 году нижний кирпичный этаж был снесен, а верхняя деревянная часть помещена на кирпичный фундамент.
Здание представляет крупный провинциальный деревянный дом периода позднего классицизма. С южной стороны к основному объему здания примыкает более узкий прируб с сенями, а с северной стороны – открытая терраса с портиком и широкой лестницей, спускающейся в парк. Главный вход в усадебный дом осуществлялся с восточной стороны. От входа в усадьбу к главному дому вела прямая аллея. В процессе реконструкции 1997 году был уменьшен размер мезонина и изменены очертания оконных проемов, характер внутриоконных заполнений и восстановлена историческая планировка дома.
Первоначальная отделка и предметы интерьера не сохранилась. В кабинете и экспозиции выставлена мебель, которая была привезена в 1997 году из имения Буниных–Кропоткиных в Урусово.
Кроме красивого, деревянного особняка, в котором расположен музей Петра Семенова-Тянь-Шанского, на территории усадьбы находится дендрапарк с редкими видами растений со многих континентов. Тут можно встретить и пробковое дерево, и сибирские кедры.
Архитектурный комплекс усадьбы Рязанка - родовое имение Петра Семенова-Тянь-Шанского, великого русского путешественника, географа и энциклопедиста. Здесь он родился, тут прошли его детство и юность.
Усадьба расположена на правом берегу реки Ранова недалеко от села Урусово. В состав усадебного комплекса входит здание деревянного усадебного дома 1821–1836 годов с хозяйственными постройками ХIХ–ХХ веков, парк, место старой усадьбы с комплексом деревни Рязанка второй половины ХIХ – начала ХХ века. Здание усадьбы, в котором размещена музейная экспозиция, с парком имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, усадебный парк также является памятником природы регионального значения.
Главный дом усадьбы расположен на возвышенном месте в 30–50 метрах от правого берега реки Рановы. Существующее здание является результатом реконструкции первоначального полукаменного двухэтажного дома с мезонином (верхний этаж – деревянный, нижний - кирпичный), возведенного отцом учёного в 1821–1830 годах. В 1836 году нижний кирпичный этаж был снесен, а верхняя деревянная часть помещена на кирпичный фундамент.
Здание представляет крупный провинциальный деревянный дом периода позднего классицизма. С южной стороны к основному объему здания примыкает более узкий прируб с сенями, а с северной стороны – открытая терраса с портиком и широкой лестницей, спускающейся в парк. Главный вход в усадебный дом осуществлялся с восточной стороны. От входа в усадьбу к главному дому вела прямая аллея. В процессе реконструкции 1997 году был уменьшен размер мезонина и изменены очертания оконных проемов, характер внутриоконных заполнений и восстановлена историческая планировка дома.
Первоначальная отделка и предметы интерьера не сохранилась. В кабинете и экспозиции выставлена мебель, которая была привезена в 1997 году из имения Буниных–Кропоткиных в Урусово.
Кроме красивого, деревянного особняка, в котором расположен музей Петра Семенова-Тянь-Шанского, на территории усадьбы находится дендрапарк с редкими видами растений со многих континентов. Тут можно встретить и пробковое дерево, и сибирские кедры.
227