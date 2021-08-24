Общество
сегодня, 15:54
Следственный комитет заинтересовался доходами бывшего юриста облизбиркома
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В 2015 году Алексей Пахомов не заплатил налоги с подарков в виде недвижимости стоимостью 90 миллионов рублей.
В отношении бывшего сотрудника облизбиркома Алексея Пахомова (ныне члена территориальной избирательной комиссии подмосковной Коломны) СУ СК РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело по ст. 198 УК РФ («уклонение физического лица от уплаты налогов»). По данным GOROD48, в 2015 году Алексей Пахомов не отразил в декларации о доходах подаренное ему имущество стоимостью порядка 90 млн рублей, с которого, по нашим сведениям, не было уплачено более 11 млн рублей налогов (речь о зданиях и помещениях, земельных участках и других объектах недвижимости).
Алексей Пахомов опротестовал действия Следственного комитета, сочтя, что для привлечения его к уголовной ответственности прошли сроки давности. С ним согласился Советский районный суд Липецка. Однако СУ СК РФ по Липецкой области будет настаивать на своей правоте - комитет подал на решение районного суда апелляционную жалобу в областной суд. Заседание делу состоится в сентябре.
А вчера Алексей Пахомов вдруг появился в сообщении официального сайта ООО «Городская касса», организации, находящейся сейчас в стадии банкротства. Его обвинили в том, что он вывел из организации 10 миллионов рублей в том же 2015 году, когда работал руководителем аппарата облизбиркома и был главным юристом ведомства.
«После того, как 24 марта 2015 г. работа ООО «Городская касса» была остановлена органами следствия, возникла сложнейшая ситуация с долгами людей, оплатившими свои квитанции через пункты приема платежей. Эту проблему надо было в срочном порядке решать. И как мы понимаем, третьим учредителем Общества было принято решение возобновить работу, в том числе в части возврата долгов. Для этого он привлек бывших работников ООО «Городская касса», которые знали, как это сделать. Но сам он не стал принимать участия в работе, а привлек еще одного человека как руководителя. И вот здесь произошло самое интересное. Этим привлеченным руководителем оказался Алексей Сергеевич Пахомов. На момент начала его руководства в ООО «Городская касса», он являлся начальником отдела- руководителем аппарата избирательной комиссии Липецкой области. Почему он? Какое отношение или опыт он имел в области работы платежных агентов? Нам это неизвестно. Но вот что точно известно. Работниками ООО «Городская касса» ему были переданы 10 миллионов рублей одноразово, и еще не менее 2 миллионов в течении нескольких месяцев. Как мы понимаем, эти деньги были просто присвоены. Получить какой-либо комментарий от Алексей Пахомова не представляется возможным, так как он сейчас работает и живет в другом регионе».
Мы связались с учредителем ООО «Городская касса» Павлом Гончаром и спросили, соответствует ли действительности информация, размещенная на официальном сайте его компании?
– Нет, это не фейк. Эта информация нам стала известна на днях от бывшего финансового директора «Городской кассы» Любови Калинкиной. Она объяснила, что в 2015 году боялась Алексея Пахомова. Но прошло время, он уже живет и работает не в Липецке, а потому она решила рассказать, что происходило в то время, когда я и мой брат, а также несколько сотрудников нашей организации находились в Воронежском СИЗО, – сказал Павел Гончар.
Из рассказа Павла Гончара следует, что финансовому директору третий учредитель «Городских касс» представил Алексея Пахомова под другим именем. Сказал, что он будет заниматься антикризисным менеджментом, вытаскивать «Городские кассы» из проблем. По словам финансового директора, тот не представлялся, но намекал, что представляет некую силовую структуру. Он очень редко появлялся в офисе. Калинкина и он встречались на стороне.
– Она от этого человека получала указания, что нужно делать конкретно по работе. Именно он велел ей выдать те самые 10 миллионов рублей для решения неких проблем. Каких, она не сказала. В апреле 2015 года Любовь Калинкина выдала ему инкассаторскую сумку с 10 миллионами рублей. Сумку положили в багажник его машины у нашего офиса на улице Советской, 66 строение 5. В «Городской кассе» от него работал другой человек, все его называли Артемом. Он был, как мы поняли, передаточным звеном от Пахомова. И вот этому Артему, по нашим сведениям, выдавали деньги с мая по декабрь 2015 года. С формулировкой «на зарплату» ему было выдано около 2,5 млн рублей. Но обо всем этом мы узнали слишком поздно, – рассказал Павел Гончар.
– А как женщина узнала настоящее имя этого «силовика»?
– К этому времени мы разобрались, что это был именно сотрудник облизбиркома Алексей Пахомов. Мы показали нашему бывшему финансовому директору его фотографии с московских новостных сайтов и она его узнала. Эти 10 миллионов рублей были бы не лишними для погашения задолженности нашей организации перед липчанами за коммунальные услуги. Этих денег критически не хватило для погашения нашей задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Нас на банкротство вытянули из-за этих долгов. Если бы у нас остались эти деньги, то никакого банкротства и не было бы.
– Что будете делать с этой информацией?
– Передадим ее полиции. Ведь по пропаже миллионов рублей со счетов «Городской кассы» есть возбужденное в 2018 году уголовное дело. Но оно пока приостановлено. Сейчас у нас появились неизвестные ранее факты. Получается, это вновь открывшиеся обстоятельства, – сказал Павел Гончар.
Бывший финансовый директор «Городских касс» Любовь Калинкина подтвердила GOROD48 то, что нам сказал Павел Гончар. Она добавила, что сумки с деньгами Алексей Пахомов увез на автомобиле «Фольксваген». Также Любовь Калинкина подтвердила желание дать показания сотрудникам правоохранительных органов.
… В свое время GOROD48 немало написал об истории «Городской кассы», крупнейшего в Липецке оператора по сбору коммунальных и иных платежей. 24 марта 2015 года сотни отделений ООО «Городская касса» закрылись без объяснения причин, а в офисе организации начались следственные действия. Позже липчанам сообщили, что Главное следственное управление ГУ МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении учредителей «Городской кассы» братьев Павла и Руслана Гончаров и сотрудников компании. Тогда же силовики заявили, что получаемые от граждан наличные аккумулировались в центральных офисах организации без обязательного зачисления на специальный счет в банке, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6 процентов, а поступившие от них безналичные деньги использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.
Позже в апреле 2015-го, третий оставшийся на свободе учредитель «Городских касс» Алексей Бычков попытался реанимировать организацию под вывеской ООО «Горкасса-Л», но потерпел фиаско – потерявшие десятки миллионов рублей липчане не поверили в надежность возрожденных платежных пунктов и деньги в них уже не понесли. В свою очередь, Руслан Гончар назвал свое уголовное дело заказным, а захват предприятия – рейдерским. В интервью GOROD48 он обвинил своих бывших подчиненных в многочисленных аферах со средствами клиентов «Городской кассы». В частности, в том, что те расторгли все заключенные «Городской кассой» договоры с контрагентами, перезаключив их на ООО «Горкасса-Л». Руслан Гончар утверждал, что бывшие сотрудники «Городской кассы» фактически разграбили организацию по причине отсутствия какого-либо контроля со стороны учредителей, которые находились в воронежском СИЗО и не могли ни на что повлиять.
… Алексей Пахомов уже давно не работает в облизбиркоме. Он перебрался в Подмосковье. Сейчас он – член территориальной избирательной комиссии города Коломны, а ранее работал членом участковой избирательной комиссии Воскресенска.
GOROD48 связался с Алексеем Пахомовым и попросил прокомментировать обвинения Алексея Гончара и Любови Калинкиной.
– Не знаю такую кассу... Не в курсе… Ну, пусть подают в полицию… Вас неправильно проинформировали, – сказал Алексей Пахомов и прекратил разговор.
Говоря о бывшем своем подчиненном, председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов сообщил GOROD48, что в свое время расстался с юристом Пахомовым потому, что тот стал слишком много времени посвящать не работе, а делам на стороне.
Алексей Пахомов опротестовал действия Следственного комитета, сочтя, что для привлечения его к уголовной ответственности прошли сроки давности. С ним согласился Советский районный суд Липецка. Однако СУ СК РФ по Липецкой области будет настаивать на своей правоте - комитет подал на решение районного суда апелляционную жалобу в областной суд. Заседание делу состоится в сентябре.
А вчера Алексей Пахомов вдруг появился в сообщении официального сайта ООО «Городская касса», организации, находящейся сейчас в стадии банкротства. Его обвинили в том, что он вывел из организации 10 миллионов рублей в том же 2015 году, когда работал руководителем аппарата облизбиркома и был главным юристом ведомства.
«После того, как 24 марта 2015 г. работа ООО «Городская касса» была остановлена органами следствия, возникла сложнейшая ситуация с долгами людей, оплатившими свои квитанции через пункты приема платежей. Эту проблему надо было в срочном порядке решать. И как мы понимаем, третьим учредителем Общества было принято решение возобновить работу, в том числе в части возврата долгов. Для этого он привлек бывших работников ООО «Городская касса», которые знали, как это сделать. Но сам он не стал принимать участия в работе, а привлек еще одного человека как руководителя. И вот здесь произошло самое интересное. Этим привлеченным руководителем оказался Алексей Сергеевич Пахомов. На момент начала его руководства в ООО «Городская касса», он являлся начальником отдела- руководителем аппарата избирательной комиссии Липецкой области. Почему он? Какое отношение или опыт он имел в области работы платежных агентов? Нам это неизвестно. Но вот что точно известно. Работниками ООО «Городская касса» ему были переданы 10 миллионов рублей одноразово, и еще не менее 2 миллионов в течении нескольких месяцев. Как мы понимаем, эти деньги были просто присвоены. Получить какой-либо комментарий от Алексей Пахомова не представляется возможным, так как он сейчас работает и живет в другом регионе».
Мы связались с учредителем ООО «Городская касса» Павлом Гончаром и спросили, соответствует ли действительности информация, размещенная на официальном сайте его компании?
– Нет, это не фейк. Эта информация нам стала известна на днях от бывшего финансового директора «Городской кассы» Любови Калинкиной. Она объяснила, что в 2015 году боялась Алексея Пахомова. Но прошло время, он уже живет и работает не в Липецке, а потому она решила рассказать, что происходило в то время, когда я и мой брат, а также несколько сотрудников нашей организации находились в Воронежском СИЗО, – сказал Павел Гончар.
Из рассказа Павла Гончара следует, что финансовому директору третий учредитель «Городских касс» представил Алексея Пахомова под другим именем. Сказал, что он будет заниматься антикризисным менеджментом, вытаскивать «Городские кассы» из проблем. По словам финансового директора, тот не представлялся, но намекал, что представляет некую силовую структуру. Он очень редко появлялся в офисе. Калинкина и он встречались на стороне.
– Она от этого человека получала указания, что нужно делать конкретно по работе. Именно он велел ей выдать те самые 10 миллионов рублей для решения неких проблем. Каких, она не сказала. В апреле 2015 года Любовь Калинкина выдала ему инкассаторскую сумку с 10 миллионами рублей. Сумку положили в багажник его машины у нашего офиса на улице Советской, 66 строение 5. В «Городской кассе» от него работал другой человек, все его называли Артемом. Он был, как мы поняли, передаточным звеном от Пахомова. И вот этому Артему, по нашим сведениям, выдавали деньги с мая по декабрь 2015 года. С формулировкой «на зарплату» ему было выдано около 2,5 млн рублей. Но обо всем этом мы узнали слишком поздно, – рассказал Павел Гончар.
– А как женщина узнала настоящее имя этого «силовика»?
– К этому времени мы разобрались, что это был именно сотрудник облизбиркома Алексей Пахомов. Мы показали нашему бывшему финансовому директору его фотографии с московских новостных сайтов и она его узнала. Эти 10 миллионов рублей были бы не лишними для погашения задолженности нашей организации перед липчанами за коммунальные услуги. Этих денег критически не хватило для погашения нашей задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Нас на банкротство вытянули из-за этих долгов. Если бы у нас остались эти деньги, то никакого банкротства и не было бы.
– Что будете делать с этой информацией?
– Передадим ее полиции. Ведь по пропаже миллионов рублей со счетов «Городской кассы» есть возбужденное в 2018 году уголовное дело. Но оно пока приостановлено. Сейчас у нас появились неизвестные ранее факты. Получается, это вновь открывшиеся обстоятельства, – сказал Павел Гончар.
Бывший финансовый директор «Городских касс» Любовь Калинкина подтвердила GOROD48 то, что нам сказал Павел Гончар. Она добавила, что сумки с деньгами Алексей Пахомов увез на автомобиле «Фольксваген». Также Любовь Калинкина подтвердила желание дать показания сотрудникам правоохранительных органов.
… В свое время GOROD48 немало написал об истории «Городской кассы», крупнейшего в Липецке оператора по сбору коммунальных и иных платежей. 24 марта 2015 года сотни отделений ООО «Городская касса» закрылись без объяснения причин, а в офисе организации начались следственные действия. Позже липчанам сообщили, что Главное следственное управление ГУ МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении учредителей «Городской кассы» братьев Павла и Руслана Гончаров и сотрудников компании. Тогда же силовики заявили, что получаемые от граждан наличные аккумулировались в центральных офисах организации без обязательного зачисления на специальный счет в банке, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6 процентов, а поступившие от них безналичные деньги использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.
Позже в апреле 2015-го, третий оставшийся на свободе учредитель «Городских касс» Алексей Бычков попытался реанимировать организацию под вывеской ООО «Горкасса-Л», но потерпел фиаско – потерявшие десятки миллионов рублей липчане не поверили в надежность возрожденных платежных пунктов и деньги в них уже не понесли. В свою очередь, Руслан Гончар назвал свое уголовное дело заказным, а захват предприятия – рейдерским. В интервью GOROD48 он обвинил своих бывших подчиненных в многочисленных аферах со средствами клиентов «Городской кассы». В частности, в том, что те расторгли все заключенные «Городской кассой» договоры с контрагентами, перезаключив их на ООО «Горкасса-Л». Руслан Гончар утверждал, что бывшие сотрудники «Городской кассы» фактически разграбили организацию по причине отсутствия какого-либо контроля со стороны учредителей, которые находились в воронежском СИЗО и не могли ни на что повлиять.
… Алексей Пахомов уже давно не работает в облизбиркоме. Он перебрался в Подмосковье. Сейчас он – член территориальной избирательной комиссии города Коломны, а ранее работал членом участковой избирательной комиссии Воскресенска.
GOROD48 связался с Алексеем Пахомовым и попросил прокомментировать обвинения Алексея Гончара и Любови Калинкиной.
– Не знаю такую кассу... Не в курсе… Ну, пусть подают в полицию… Вас неправильно проинформировали, – сказал Алексей Пахомов и прекратил разговор.
Говоря о бывшем своем подчиненном, председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов сообщил GOROD48, что в свое время расстался с юристом Пахомовым потому, что тот стал слишком много времени посвящать не работе, а делам на стороне.
4 1309
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