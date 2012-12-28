В Липецкой области сухо и до +21

Сентябрьская погода задерживается в Липецкой области.

В ближайшие трое суток влияние антициклона с востока на погоду в Липецкой области будет усиливаться, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 10-13 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный, ночью 2-7 м/сек, днем 5-10 м/сек.Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем от +16 до +21 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +18 до +20 градусов.День 18 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза.