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В районах Сокола и Силикатного отключат холодную воду
Общество
В частном секторе Тракторного, в центре города и на Соколе отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
412
сегодня, 17:28

В частном секторе Тракторного, в центре города и на Соколе отключат холодную воду

Холодной воды 18 октября также не будет частично у жителей 9 и 10 микрорайонов.

18 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Ильича 11-13, улица Космонавтов, 70, улица Вермишева, 16а – без холодной воды временно останутся жители Тракторного, 9 и 10 микрорайонов, сообщили в компании. С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 66, 68/1, 70 по улице Космонавтов, №№ 2, 3, 4, 4а, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17/2, 18/1, 18/2, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 26, 27, 28, 29, 31 по улице Вермишева, №№ 2, 4, 6 по улице Берзина, в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного, проезда Ильича. Также с 10:00 и до окончания работ подача холодной воды будет ограничена по адресам: улица Фурсова, дома 3а, 7, 3, 1; улица Астраханская, дома 1, 1/1, владение 1, 1а, 11, 11а, 15 строение 1, 19, 19а, 15, 15а, 21, 23, 13, 17, 7; улица Архангельская, дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10а, 20б, 16, 20, 18, 22, 24, 26; улица Силикатная, дома 18, 19, 19а, 20, 21; улица Усманская, дом 8; частный сектор по улицам Усманская, Гидромеханизации, Силикатная, Баумана, Семенова-Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырская, переулок Чугунный, улица Былинная, улица Пирогова, улица Брестская, переулок Ростовский, улица Хабарова, улица Бардина, переулок Ракетный, переулок Теплый, переулок Болотникова, переулок Курчатова, улица Третьякова, переулок Полтавский, улица Кочеткова, переулок Войнич, улица Бедного, улица Водная, переулок Свободный, улица Курчатова, улица Булавина, улица Рассветная, улица Сокольская, улица Баженова. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 18 октября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 370 по улице Береговой, № 19 по улице Скороходова, №№ 18а, 34а по улице Огородной, № 394 по улице Ситовской, № 14 по улице Скороходова (Ситовка), №№ 3, 4 по улице Цемзаводской, № 243 в садоводчестве «Металлург-2№, обесточат улицы Баумана, Родниковую, садоводчества «Речное», «Сокол-3», насосную станцию садоводчества «Сокол-3».
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