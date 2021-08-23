Общество

55 минут назад

Градостроители разрабатывают проект благоустройства улицы Плеханова

5 470
#благоустройство
Градостроители разрабатывают проект благоустройства улицы Плеханова
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка приступил к разработке проектов комплексного благоустройства улицы Плеханова, части улицы Желябова (от пересечения с Зегеля до перекрестка с Плеханова), двух отрезков улицы Космонавтов – между остановками «Магазин Прогресс» и «Терешковой», а также пространства, входящее в границы между рынком 9-го микрорайона и остановкой «11-й микрорайон».
 
- Эти улицы нуждаются в обновлении транспортной инфраструктуры, архитектуры, инженерных систем и освещения, поэтому мы приступили к разработке проектов их комплексного благоустройства, - рассказали в департаменте.
 
Администрация города собирается привлечь к благоустройству улиц и владельцев расположенных на них торговых точек. Такой подход позволит разработать проект комплексного благоустройства пространств с учетом пожеланий и предложений бизнеса.
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#благоустройство

Комментарии (5)

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Ваш тренер

34 минуты назад
Опять испохабят всё!!!После загубленных парков ,площадей и острова...ничего хорошего от них ждать не приходится!!!
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грустные новости

35 минут назад
Лучше бы даже не трогали там ничего, а то всё у "них" как обычно получится.. и кстати, что там с ул.Зегеля, уже доделали? :)
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Житель 9 мкр.

36 минут назад
А что не так на бульваре 9 мкр.? Там два года назад благоустраивали. Торгашей от туда лучше уберите, все вокруг загадили.
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житель

44 минуты назад
а жителей спрашивать не планируется? или выборы закончатся жители будут не нужны?
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местный

47 минут назад
соболезнования всем землякам и в особенности жителям улиц, которых ожидает ремонт под окнами года на полтора и отсутствие парковки
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