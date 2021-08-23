Градостроители разрабатывают проект благоустройства улицы Плеханова

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка приступил к разработке проектов комплексного благоустройства улицы Плеханова, части улицы Желябова (от пересечения с Зегеля до перекрестка с Плеханова), двух отрезков улицы Космонавтов – между остановками «Магазин Прогресс» и «Терешковой», а также пространства, входящее в границы между рынком 9-го микрорайона и остановкой «11-й микрорайон».



- Эти улицы нуждаются в обновлении транспортной инфраструктуры, архитектуры, инженерных систем и освещения, поэтому мы приступили к разработке проектов их комплексного благоустройства, - рассказали в департаменте.



Администрация города собирается привлечь к благоустройству улиц и владельцев расположенных на них торговых точек. Такой подход позволит разработать проект комплексного благоустройства пространств с учетом пожеланий и предложений бизнеса.

