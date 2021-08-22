Ни огонька, ни победы, ни зрителей

Липецкий «Металлург» при пустых трибунах проиграл дома дублёрам «Краснодара».

Четвёртое поражение подряд потерпели в ФНЛ липецкие футболисты. Очередной соперник – дубль выступающего в Премьер-Лиге «Краснодара» вовсе не выглядел через чур грозным, но тем не менее гости сумели увезти из Липецка три очка, выиграв – 2:1.Настрою липецкой команды не способствовало и решение местного Роспотребнадзора провести матч без зрителей, хотя в 120 километрах в Воронеже разрешили 50-процентную заполняемость трибун, и вчерашнюю победу «Факела» над волгоградским «Ротором» - 1:0 увидели 5,5 тысяч человек. Да, что Воронеж – по соседству со стадионом на Городище устроили трансляцию матча на большом экране: видимо, вирус в этой точке Липецка теряет свою силу.И всё-таки верилось, что «Металлург» даже в такой ситуации пополнит свой турнирный багаж. Дальний удар крайнего защитника Дмитрия Редьковича, на первых минутах сразу заставивший понервничать вратаря «Краснодара-2», лишь укрепил эту уверенность.Но затем произошло то, о чём краснодарские болельщики написали в соцсетях: «Мы уничтожили «Металлург» меньше чем за 5 минут. На 9-й минуте липецкие игроки лишь взглядом проводили мяч, который спокойно катился по нашей половине поля в надежде, что он уйдет аут. А вот хавбек «Краснодара-2» Богдан Рейхмен не стал просто стоять и смотреть футбол, а подхватил снаряд, электричкой пронёсся по флангу и прострелил на Максима Кутового, которому хватило одного касания, чтобы открыть счёт в матче.

Всего через три минуты (!) счёт удвоился. Руслану Апекову удался красивейший дальний удар, мяч вонзился в сетку рикошетом от перекладины – 0:2.

В гробовой тишине пустого стадиона «Металлург» пошёл отыгрываться, но куража явно не хватало, да и вообще без поддержки зрителей команда в первом тайме выглядела какой-то варёной.

По настоящему 100-процентный голевой момент в первом тайме был создан только один, когда лидер атак липчан Александр Кутьин совершил слаломный рейд, наверное, мог отдать пас практически Юрию Завезёну на пустые ворота, но предпочёл пробить сам и… мимо.

Главный тренер липчан Сергей Машнин в перерыве сумел настроить своих подопечных и убедить их, что ещё не всё потеряно. На второй тайм «Металлург» вышел предельно мобилизованным и всего через три минуты отыграл один гол. Кутьин сместился на левый фланг и навесил на дальнюю штангу, где полузащитник Руслан шаповалов головой по красивой дуге отправил мяч под перекладину – 1:2.

Спустя пару минут один из самых активных у липчан Артур Арустамян тоже бил головой с отскоком от земли – «Краснодару-2» в этом эпизоде откровенно повезло.

И всё было бы здорово, продолжи «Металлург» в этом же духе, но атакующий порыв хозяев быстро иссяк. Время шло, а моментов почти не возникало, даже несмотря на то, что «Краснодар-2» во втором тайме заметно подсел физически – настолько, что в тишине трибун было прекрасно слышно, что кто-то со скамейки гостей назвал своих игроков «полутрупами». Впрочем, «Металлург» тоже не являл собой образец скорости и атлетизма.

Машнин и его тренерский штаб в этой игре вернулись к привычной схеме с четырьмя защитниками и одним выдвинутым вперёд форвардом – 4-2-3-1, но ближе к концу встречи липецкие наставники стали чаще менять оборонительных игроков на группу атаки. В итоге в конце на поле одновременно находились четыре номинальных форварда – Кутьин, Арустамян, брошенные в бой Руслан Ахвледиани и новобранец из «Строгино» Степан Костюков . Но и это не помогало.





Новобранец «Металлурга» Юрий Завезён старался, много двигался, но не забил и был заменён



Самым опасным оказался штрафной прямо по центру ворот, который исполнял Николай Иванников – стенку он перебросил, но удар вышел не сильным, прямо по центру ворот – любой голкипер в ФНЛ спокойно поймал бы этот мяч.

А «Краснодар-2» минут за 10 до конца матча мог снять все вопросы: Кутовой воспользовался очередным «привозом» липецкой обороны, выскакивал один на один с Кобзевым, которого уже было и обыграл, бил по пустым воротам, но на наше счастью мяч прошёл мимо.

«Металлург» с 4-мя очками в 7-ми тарах опустился на предпоследнее 19-е место в ФНЛ. Удручает количество пропущенных мячей – 19, больше всех. Ниже нас только ивановский «Тектильщик» - единственная команда Лиги, до сих пор не одержавшая ни одной победы.

Следующая неделя выдастся у «красно-чёрных» напряженной: уже завтра команда отправляется на игру группового этапа Кубка России в Ижевск с «Зенитом», которая состоится в среду 25 августа. А в воскресенье, 29 августа, нас ждёт испытание лидером московском «Торпедо».

«Металлург» - «Краснодар-2» - 1:2 (0:2)

Голы: Кутовой, 9 (0:1). Апеков, 12 (0:2). Шаповалов, 48 (1:2).

«Металлург»: 16. А.Кобзев. 29. Е.Фролов(к). 33. А.Белов (2. К.Титов, 46). 44. Редькович. 15. Шаповалов (17. Иванников, 73). 20. Войдель. 3. М.Сазонов. 25. Д.Поярков (9.Ахвледиани, 81) 88. Завезён (71. С.Костюков, 89). 7. Арустамян. 48. Кутьин.

«Краснодар-2»: 71. С.Ещенко. 48. Исаенко. 44. С.Бородин. 43. Д.Иванов. 23. Якимов. 15. Мацукатов (70. Самко, 83). 56. Рейхмен (34. Пелих, 57). 82. С.Волков (65. Е.Назаров, 70). 69. Манелов. 67. Кутовой (36. Берснев, 83). 92. Апеков (63. Н.Сергеев, 46).

Предупреждения: Войдель, 26. М.Сазонов, 39. Е.Фролов, 61. Манелов, 71. Е.Назаров, 77.

Судьи К.Силантьев (Самара), С.Ядров (Калининград), А.Смирнов (Москва). Инспектор С.Талагаев (Мытищи). Делегат А.Губарьков (Москва)

Липецк. Стадион «Металлург». Без зрителей.