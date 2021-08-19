Спорт

сегодня, 09:29

«Металлург» внёс в заявку форварда, который до этого забивал в каждом третьем матче

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#Футбол #«Металлург» #новички
«Металлург» внёс в заявку форварда, который до этого забивал в каждом третьем матче

Габаритный Степан Костюков считает, что вторую лигу давно перерос. 

Состав липецкого «Металлурга» пополнился очередным новичком. Нападающий Степан Костюков, которому в последний день августа исполнится 23 года, будет выступать на нашу команду под 71-м номером.

Костюков является воспитанником столичного «Строгино», но в юношеские годы побывал в системе казанского «Рубина» и дубле «Тосно» из Ленинградской области. В 2018 году вернулся в «Строгино» и провёл три сезона во второй лиге – строгинцы играли в одной группе с «Металлургом». Там Костюков наводил ужас на вратарей соперника, всего 46-ти матчах отличился 15 раз, т.е. забивал в каждой третьей игре.
 
Степан решил, что перерос уровень второй лиги и отправился на просмотр в «Металлург», вернувшийся в Футбольную Национальную Лигу. Смотрины вышли долгими – Костюков тренировался с нашей командой больше месяца, пока, наконец. Тренеры не решили, что он пригодится команде. В пользу нападающего говорят и его внушительные габариты – рост 191 см, вес 85 кг. 

Как уточнил генеральный директор «Металлурга» Александр Зюзин, контракт со Степаном заключён до конца нынешнего сезона. 

Напомним, что «Металлург» стартовал в ФНЛ с победы над томской «Томью», но после проигрыша на днях в Набережных Челнах «КАМАЗУ» впервые опустился в зону вылета. Сейчас «сталевары» занимают 18-е место среди 20-ти команд. Правда, чемпионат только начался и одна-единственная победа может вернуть команду в середину турнирной таблицы. Её подопечные Сергея Машнина надеются одержать в субботу, 21 августа, в домашней игре с «Краснодаром-2». По требованию Роспотребнадзора матч пройдёт без зрителей

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Степан Костюков на тренировке «Металлурга» - сегодня ему выдадут красно-чёрную форму. 

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#Футбол #«Металлург» #новички

Комментарии (4)

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Болельщик2

6 минут назад
Какое финансирование, такие и игроки. Что об этом говорить. Футбол в Липецке никому не нужен, кроме болельщиков и самих футболистов.
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ГазМяс

35 минут назад
Толку не будет, пока меня тренером не возьмут...
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Болельщик

40 минут назад
Степа всё решит. В чемпионате области у нас тоже есть игроки которые его переросли, может и их заявим
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Феликс Эдмундович

сегодня, 09:38
На Жиркова похож,а тому уже под 40 лет
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