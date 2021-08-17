На улице Ленина - тройное ДТП

Медицинская помощь участникам аварии не потребовалась.

Сегодня утром на перекрёстке улиц Ленина и Желябова произошло тройное столкновение. В аварию перед пешеходным переходом попали автомобили «Шевроле», «Субару» и «Киа». На место аварии прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Медицинская помощь участникам ДТП не потребовалась.



Авария вызвала затруднения в движении в сторону Соборной площади: пробка из машин начинается почти у педагогического университета.