Происшествия

сегодня, 08:54

На улице Ленина - тройное ДТП

8 1444
#авария #ДТП
2
На улице Ленина - тройное ДТП

Медицинская помощь участникам аварии не потребовалась.

Сегодня утром на перекрёстке улиц Ленина и Желябова произошло тройное столкновение. В аварию перед пешеходным переходом попали автомобили «Шевроле», «Субару» и «Киа». На место аварии прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Медицинская помощь участникам ДТП не потребовалась.

Авария вызвала затруднения в движении в сторону Соборной площади: пробка из машин начинается почти у педагогического университета.
8 1444
#авария #ДТП
2

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лука Недрищев

4 минуты назад
Мимоходом, тогда это не ДТП, а праздник души и тела)).
ответить

Мимоходом

13 минут назад
Мужик попал кажется между двумя бабами.
ответить

Лука Недрищев

20 минут назад
Гость, а у истории нет сослагательного наклонения).
ответить

Гость

30 минут назад
Лука Недрищев, была бы улица Демократии или Ельцина точно бы с летальным
ответить

Тройничок?

58 минут назад
На троих сообразили
ответить

Лавочница

59 минут назад
Лука Недрищев, Да, вернуть бы нам сейчас дворянскую, "Золотого Льва" .... совсем по другому зажили бы.
ответить

Тоха Пупырышкин

59 минут назад
Тройничок с утреца замутили! Молодцы , ребят !!
ответить

Лука Недрищев

сегодня, 09:00
Чего ещё ждать от улицы с таким именем, в честь человека-катастрофы. Удивляюсь, что без жертв ещё.
ответить

Еще в рубрике

Во дворе жилого дома женщина-водитель сбила пенсионерку
#авария #ДТП
1
Во дворе жилого дома женщина-водитель сбила пенсионерку

30 минут назад

Происшествия
29-летний водитель сбил ограждение, ездил по встречке и попытался скрыться
#ДТП
3
29-летний водитель сбил ограждение, ездил по встречке и попытался скрыться

37 минут назад

Происшествия
В аварии на территории Тамбовской области пострадали липчане – водитель «Audi» и его пассажирка
#ДТП
4
В аварии на территории Тамбовской области пострадали липчане – водитель «Audi» и его пассажирка

сегодня, 08:49

Происшествия
В серьезном ДТП под Тамбовом есть пострадавшие из Липецкой области
#ДТП
В серьезном ДТП под Тамбовом есть пострадавшие из Липецкой области

сегодня, 08:19

Происшествия
Пропавшую пенсионерку нашли
#пропавшие без вести
11
Пропавшую пенсионерку нашли

вчера, 19:04

Происшествия
Водители могут помочь в поиске пропавшей пенсионерки
#без вести пропавшие
2
Водители могут помочь в поиске пропавшей пенсионерки

вчера, 18:25

Происшествия