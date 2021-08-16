В Липецке сбили 83-летнюю женщину

ДТП произошло на улице Юбилейной.

Сегодня на во дворе дома №4 на улице Юбилейная произошло ДТП. Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, 56-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Митсубиси Аутлендер», сбила 83-летнюю пенсионерку.



Медики «Скорой помощи» доставили пострадавшую в Липецкую областную клиническую больницу. Женщина-пешеход получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины, но после оказания помощи была отпущена домой.