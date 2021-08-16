Происшествия

сегодня, 17:33

В Липецке сбили 83-летнюю женщину

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#ДТП
В Липецке сбили 83-летнюю женщину

ДТП произошло на улице Юбилейной.

Сегодня на во дворе дома №4 на улице Юбилейная произошло ДТП. Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, 56-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Митсубиси Аутлендер», сбила 83-летнюю пенсионерку.

Медики «Скорой помощи» доставили пострадавшую в Липецкую областную клиническую больницу. Женщина-пешеход получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины, но после оказания помощи была отпущена домой.
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#ДТП

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Мимоходом

11 минут назад
Ох уж эти женщины...
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