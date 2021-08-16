Общество

27 минут назад

Новые остановки на улице Зегеля обойдутся в 2,8 млн рублей

11 286
#торги #остановка #Зегеля
2
Новые остановки на улице Зегеля обойдутся в 2,8 млн рублей

До финальной стадии торгов дошли всего два подрядчика. Победило более выгодное для городского бюджета предложение.

Аукционная комиссия управления главного смотрителя Липецка определила победителя электронных торгов на покупку и монтаж новых остановочных павильонов на улице Зегеля. Свои услуги заказчику хотели предложить всего два подрядчика. Победило предложение от городского отделения областной организации «Всероссийское общество инвалидов». В ходе торгов начальную стоимость услуги , оцененную в 2 306 038 рубля, сбили несущественно — до 2 282 978 рублей.

Остановочные павильоны должны установить до начала сентября. Внешний вид павильонов должен соответствовать внешнему виду и эскизу, согласованному главным архитектором Липецка. Каждая остановка должна представлять собой антрацитово-серый каркас с прозрачными стенками и блоками для рекламных баннеров. Для ожидающих транспорт липчан предусмотрены металлические скамейки со спинкой из деревянного бруса. Павильоны должны быть новыми, ранее не использовавшимися, не ранее 2020 года выпуска.

Напомним, ремонт улицы начался 27 апреля 2021. Тут заменят 15 тысяч кв.м. асфальта на проезжей части, дождеприемные решетки и дорожные знаки, переложат плитку на тротуарах. На улице Зегеля появятся островки нового озеленения, велодорожки. Все эти работы обойдутся городскому бюджету более чем в 70 млн рублей.
11 286
#торги #остановка #Зегеля
2

Комментарии (11)

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Как гость
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Зоркий

56 секунд назад
Была хорошая остановка в реальности, а станет 3D модель в фотошопе? Давайте я вам за 2 млн. Руб. такую же остановку в 3ds max нарисую и удалюсь в туман?
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Гость

1 минуту назад
Матерь богов, как квартира стоит.
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Интересно

3 минуты назад
А сами ,кто выбирал эти остановки,на них стоят?
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РВС

6 минут назад
Когда же этот дурдом прекратится? Когда на этих деятелей управа найдётся?
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Слишком большой откат

9 минут назад
Остановился в остановке?
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Н.

11 минут назад
Так Легко и нагло распоряжаются бюджетными деньгами налогоплательщиков . Какая овца стеклянные остановки придумывает? От жары не спрятаться ни от дождя.
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Большие спецы по остановкам ?

13 минут назад
городского отделения областной организации «Всероссийское общество инвалидов».
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Позорище

14 минут назад
У пенсионеров геноцидные пенсии , а остановки на народные деньги за 3 ляма ставят. Вся суть еденороссов
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гость

21 минуту назад
На Зегеля была остановка, куда делать?
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Юлька

22 минуты назад
Издевательство какое-то! Остановка по цене квартиры!Нормально ни от солнца не защищают, ни от дождя, снега и ветра
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