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В Иркутской области задержан убивший всю семью и державший в плену девочку мужчина
45-летний житель Тайшета Иркутской области, который удерживал 13-летнюю девочку после расправы над её родственниками, признался в убийстве.
Накануне в полицию поступило заявление от женщины о том, что на телефон ее дочери пришло смс-сообщение от одноклассницы с призывом о помощи. Девочка сообщила, что в её доме по ул.Гагарина её удерживает малознакомый мужчина. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые освободили 13-летнюю девочку и задержали подозреваемого. В ходе осмотра территории в подполье сарая с признаками насильственной смерти были обнаружены родственники девочки - 74-летняя бабушка и её 48-летний сын. По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Тайшета, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), - говорится в сообщении СК РФ по региону.
Прибывшие на место преступления следователи СК зафиксировали все следы убийства, изъяли орудие преступления (молоток), а также иные предметы интересующие следствие. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Органы предварительного следствия ходатайствуют перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - отмечается в пресс-релизе.
Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в числе которых убийство.
Известно, что мать девочки ранее была лишена родительских прав. Опекуном ребёнка являлась бабушка (убитая).
45-летний житель Тайшета Иркутской области, который удерживал 13-летнюю девочку после расправы над её родственниками, признался в убийстве. При этом мужчина заявляет, что схватил молоток и стал наносить удары своим жертвам "ни с того ни с сего", - передает Life.
Кроме того, следователями проверяются факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства по контролю за семьёй пострадавших, ненадлежащего исполнения должностных обязанностей компетентных органов в части контроля за поведением лиц, освобождённых условно-досрочно из мест лишения свободы. В связи с чем следственным отделом по г.Тайшет СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность).
Сейчас с девочкой работают психологи, следователями СК для ребёнка организовано прохождение реабилитации в медицинском учреждении.
Расследование уголовных дел продолжается.