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сегодня, 11:55
В Москве отменяется требование об удаленной работе 30% сотрудников
Однако масочный режим сохраняется.
Власти Москвы отменяют обязательное требование о переводе не менее 30% сотрудников столичных организаций на дистанционный режим работы.
С 13 августа отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. В то же время работодателям рекомендуется сохранять удаленку, если это возможно без ущерба для деятельности организаций. Отменяются также все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны, - сообщается на Официальном сайте мэра Москвы.
На рабочих местах сотрудникам по-прежнему будут проводить термометрию перед началом рабочего дня. Граждане с признаками ОРВИ не будут допускаться на рабочие места. Требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней) отменяются.
Руководство города приняло решение сделать следующий шаг по снятию санитарных ограничений в связи с улучшением ситуации по коронавирусу в столице.
"Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее семи тысяч коек — минимальное количество начиная с начала апреля", — написал Сергей Собянин в своем личном блоге.
На данный момент в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тысяч коек. Это минимум с начала апреля.
При этом число москвичей, получивших первый компонент вакцины, превысило 4,5 миллиона человек.
Мэр Москвы отметил, что дальнейшие ограничения будут сниматься или сохраняться, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии. Ведь многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать.
В целом столица уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем многие профилактические меры еще остаются в силе.
"Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино. Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад. Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии", – заключил Собянин.
С 13 августа отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. В то же время работодателям рекомендуется сохранять удаленку, если это возможно без ущерба для деятельности организаций. Отменяются также все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны, - сообщается на Официальном сайте мэра Москвы.
На рабочих местах сотрудникам по-прежнему будут проводить термометрию перед началом рабочего дня. Граждане с признаками ОРВИ не будут допускаться на рабочие места. Требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней) отменяются.
Руководство города приняло решение сделать следующий шаг по снятию санитарных ограничений в связи с улучшением ситуации по коронавирусу в столице.
"Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее семи тысяч коек — минимальное количество начиная с начала апреля", — написал Сергей Собянин в своем личном блоге.
На данный момент в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тысяч коек. Это минимум с начала апреля.
При этом число москвичей, получивших первый компонент вакцины, превысило 4,5 миллиона человек.
Мэр Москвы отметил, что дальнейшие ограничения будут сниматься или сохраняться, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии. Ведь многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать.
В целом столица уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем многие профилактические меры еще остаются в силе.
"Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино. Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад. Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии", – заключил Собянин.