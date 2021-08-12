Липчане жалуются, что их заблокировали в подъезде

Предполагаемая дата окончания ремонтных работ - 18 августа.

Жильцы дома №29 по улице Папина пожаловались в редакцию GOROD48, что коммунальные службы заблокировали их в подъезде.











- Заблокированы жильцы подъезда, - рассказала Инна Докучаева. - Как выйти и войти пожилому человеку? А если «Скорая помощь»? Почему «Квадра» это сделала?









Как сообщил GOROD48 пресс-секретарь липецкого филиала ПАО «Квадра» Сергей Панарин, на участке теплосети рядом с домом №29 по улице Папина проводятся ремонтные работы.











- Мы уже заменили здесь поврежденный участок теплосети и восстановили подачу горячей воды потребителям, - рассказал Сергей Панарин. - Однако есть еще ряд работ, которые необходимо закончить. Это - антикоррозийная обработка трубопровода и его теплоизоляции, а затем - благоустройство участка. Понимая, что работы доставляют местным жителям неудобства, мы приносим свои извинения и сообщаем, что прикладываем все усилия для скорейшего завершения ремонта. Предполагаемая дата его окончания - 18 августа.















