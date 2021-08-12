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сегодня, 14:39

Липчане жалуются, что их заблокировали в подъезде

18 1259
#ЖКХ
2
Липчане жалуются, что их заблокировали в подъезде

Предполагаемая дата окончания ремонтных работ - 18 августа.

Жильцы дома №29 по улице Папина пожаловались в редакцию GOROD48, что коммунальные службы заблокировали их в подъезде.

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- Заблокированы жильцы подъезда, - рассказала Инна Докучаева. - Как выйти и войти пожилому человеку? А если «Скорая помощь»? Почему «Квадра» это сделала?

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Как сообщил GOROD48 пресс-секретарь липецкого филиала ПАО «Квадра» Сергей Панарин, на участке теплосети рядом с домом №29 по улице Папина проводятся ремонтные работы.

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- Мы уже заменили здесь поврежденный участок теплосети и восстановили подачу горячей воды потребителям, - рассказал Сергей Панарин. - Однако есть еще ряд работ, которые необходимо закончить. Это - антикоррозийная обработка трубопровода и его теплоизоляции, а затем - благоустройство участка. Понимая, что работы доставляют местным жителям неудобства, мы приносим свои извинения и сообщаем, что прикладываем все усилия для скорейшего завершения ремонта. Предполагаемая дата его окончания - 18 августа.

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18 1259
#ЖКХ
2

Комментарии (18)

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Как гость
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Ах-ре-неть!

14 минут назад
а что, мостки перекинуть через канаву монополистам "религия не позволяет"? Или там уровень ай-кью слишком высокий?
ответить

Ах-ре-неть!

19 минут назад
а мостик, хоть их плохоньких досочек для прохода перекинуть - мозгов не хватает или религия не позволяет монополисту?
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А гле

21 минуту назад
Квадристы,одна яма.Наверное перед выборами меценатством занимаются.
ответить

Гость

22 минуты назад
Этому государству, не копейки налога.. Хратит, достали
ответить

А гле

22 минуты назад
Квадристы,одна яма.Наверное перед выборами меценатством занимаются.
ответить

Гость

23 минуты назад
Мамой армянской клянусь, всё будет в срок, ахахаха
ответить

МестныйЯ

23 минуты назад
местный Я, не брат ты мне, чудовище на другую букву))))
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Гость

24 минуты назад
Ну правильно, полтора зелекопа.. Это по армянски.. Им дом нужно достроить..
ответить

А как

39 минут назад
Людям на работу ходить?
ответить

чп

41 минуту назад
Как за тепло драть деньги, так они первые, а как обустроить переходной мостик над траншеей, так ждите окончания работ.
ответить
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