52 минуты назад
Три легковушки и грузовик слетели с дороги
За сутки на дорогах области два человека погибли, шесть - пострадали.
В Становлянском районе на трассе «Дон» 30-летний водитель «Порше Кайен» допустил съезд с дороги в кювет. Водитель автомобиля госпитализирован.
В Лебедянском районе на дороге Лебедянь-Большой Верх-Яблонево опрокинулся в кювет «ВАЗ-2105». 47-летний водитель получил травмы, госпитализация ему не понадобилась
В Тербунском районе га дороге Хлевное-Тербуны столкнулись автобус «ПАЗ» и «ВАЗ-210930». В аварии погиб 40-летний пассажир «ВАЗа» , 33-летний водитель автомобиля госпитализирован.
В Хлевенском районе на трассе «Дон» из-за взрыва переднего колеса грузовик «ScaniaR480» врезался в дорожное ограждение, а затем опрокинулся. 57-летний водитель грузовика от полученных травм скончался на месте ДТП.
11 августа сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2739 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности –94.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2272 случая превышения скорости.
Также зафиксировано 24 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.