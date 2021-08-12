Происшествия

52 минуты назад

Три легковушки и грузовик слетели с дороги

974
#Авария #ДТП
Три легковушки и грузовик слетели с дороги

За сутки на дорогах области два человека погибли, шесть - пострадали. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 августа в Становлянском районе на трассе «Дон» съехал в кювет автомобиль «ВАЗ-21093», которым управлял 19-летнгий водитель. В аварии получили травмы водитель и его 19-летний пассажир. .

В Становлянском районе на трассе «Дон» 30-летний водитель «Порше Кайен»  допустил съезд с дороги в кювет. Водитель автомобиля госпитализирован.

В Лебедянском районе на дороге Лебедянь-Большой Верх-Яблонево опрокинулся в кювет «ВАЗ-2105». 47-летний водитель получил травмы, госпитализация ему не понадобилась

В Тербунском районе га дороге Хлевное-Тербуны столкнулись автобус «ПАЗ» и «ВАЗ-210930». В аварии погиб 40-летний пассажир «ВАЗа» , 33-летний водитель автомобиля госпитализирован. 

В Хлевенском районе на трассе «Дон» из-за взрыва переднего колеса грузовик «ScaniaR480» врезался в дорожное ограждение, а затем опрокинулся. 57-летний водитель грузовика от полученных травм скончался на месте ДТП. 

11 августа сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили     2739 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей,  за неиспользование ремней безопасности –94.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  2272 случая превышения скорости.

Также зафиксировано 24 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.


974
#Авария #ДТП

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