На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
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Общество
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20 минут назад
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Начальника отделения почтовой связи осудили за присвоение денег
Женщина получила год условно.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина похитила 20 000 рублей, принадлежащих АО «Почта России», которые поступили от граждан в качестве оплаты за товары, проданные в отделении почтовой связи.
В суде начальник отделения почтовой связи полностью признала вину. В результате женщину приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. На осужденную возложены обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, а также ежемесячно являться в этот орган для регистрации.
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