Начальника отделения почтовой связи осудили за присвоение денег

Женщина получила год условно.

Грязинский городской суд вынес приговор начальнику отделения почтовой связи за присвоение денег с использованием служебного положения (по части третьей статьи 160 УК РФ).По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина похитила 20 000 рублей, принадлежащих АО «Почта России», которые поступили от граждан в качестве оплаты за товары, проданные в отделении почтовой связи.В суде начальник отделения почтовой связи полностью признала вину. В результате женщину приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. На осужденную возложены обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, а также ежемесячно являться в этот орган для регистрации.