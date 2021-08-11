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В Волгоградской области 12-летнего школьника нашли задушенным на качелях
Накануне в селе Карповка Городищенского района Волгоградской области случайный водитель обнаружил задушенным самодельными качелями перед частным домом 12-летнего школьника.
По данным следствия, днем 10 августа мальчик в компании друзей и 8-летнего младшего брата играли перед двором, где росло дерево, на ствол которого были привязаны веревки с петлями на концах, используемые в качестве самодельных качелей. Родители детей занимались бытовыми делами на территории домовладения. В какой-то момент 12-летний мальчик остался возле дерева один, когда он играл с качелями, то запутался в веревках, в результате чего они обвили шею несовершеннолетнего, а самостоятельно освободиться подросток не смог. Заметил трагедию проезжавший мимо водитель автомобиля, который остановился и подал сигнал взрослым. Несмотря на оказанную помощь, спасти пострадавшего не удалось, причиной его смерти явилось удушение, - сообщается на сайте СК РФ по Волгоградской области.
Установлено, что семья, в которой воспитывалась мальчик, характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.