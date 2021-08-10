Липецкая вечЁрка: мордобой на перекрестке, пожар в заповеднике и коты-патриоты

Сегодня, 10 августа, появилось видео дорожного конфликта на перекрестке проспекта 60 лет СССР и улицы Меркулова, в воронежском заповеднике на территории Усманского района продолжается пожар, и владельцы котов участвуют к патриотическом конкурсе.





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Но, видно, не до конца, после инцидента мотоциклист отталкиваясь ногами, проехал по пешеходному переходу. В полицию с заявлением о побоях он не обращался. И комментаторы байкеру сочувствовать не стали.



— Байкер долго искал приключений на свою пятую точку и наконец-то нашел. Просто пацаны на фургоне оказались в нужном месте и в нужное время! — уверен Красавчик на белом фургоне.



— Он вбил ему в голову мысль о необходимости соблюдать ПДД, — добавил Все Путем.



— Этот парень в белом воплотил мечты в реальность многих автомобилистов и пешеходов, — написал 48.



— Прям как у Достоевского, преступление и наказание, — эпично заметил Житель Сокола.



И еще про один мордобой. Минувшей ночью в баре «Трибуна» избили посетителя, когда тот вступился за свою жену. Ей не понравился сервис и она попросила жалобную книгу, а это в свою очередь не понравилось сотрудникам заведения. Кто прав, кто виноват теперь



Дракой заинтересовались и в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, но у них свой интерес —



А с другим громким ЧП в полиции уже разобрались и выяснили, почему блондинка не любит Сокол. Напомним,



Полицейские составили на нее административный протокол за мелкое хулиганство. Кроме того, ей придется разбираться с владельцем знака, он написал заявление о порче имущества.



— Дать ей 15 суток — около знака стоять и приветствовать всех проезжающих — Я люблю Сокол! — посмеялась Фёкла.



В воронежском заповеднике, той его части, что расположена в Усманском районе уже третий день тушат пожар. Площадь низового (самый опасный верховой) пожара составляет уже 30 гектаров. Корреспондент GOROD48 Алексей Власов сделал



Барсик и Баксик борются за звание



P. S. Осенью планируется провести конкурс патриотичных собак. На перекрестке в Липецке едва не столкнулись мотоцикл и автофургон. Техника не пострадала, а вот мотоциклисту пришлось несладко. Пассажир автофургона кулаками объяснил ему правила проезда перекрестка.Но, видно, не до конца, после инцидента мотоциклист отталкиваясь ногами, проехал по пешеходному переходу. В полицию с заявлением о побоях он не обращался. И комментаторы байкеру сочувствовать не стали.— Байкер долго искал приключений на свою пятую точку и наконец-то нашел. Просто пацаны на фургоне оказались в нужном месте и в нужное время! — уверен Красавчик на белом фургоне.— Он вбил ему в голову мысль о необходимости соблюдать ПДД, — добавил Все Путем.— Этот парень в белом воплотил мечты в реальность многих автомобилистов и пешеходов, — написал 48.— Прям как у Достоевского, преступление и наказание, — эпично заметил Житель Сокола.И еще про один мордобой. Минувшей ночью в баре «Трибуна» избили посетителя, когда тот вступился за свою жену. Ей не понравился сервис и она попросила жалобную книгу, а это в свою очередь не понравилось сотрудникам заведения. Кто прав, кто виноват теперь разбирается полиция Дракой заинтересовались и в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, но у них свой интерес — почему бар работал ночью и игнорировал антиковидное постановление? Если факт ночной работы подтвердится, то заведению грозит административный штраф.А с другим громким ЧП в полиции уже разобрались и выяснили, почему блондинка не любит Сокол. Напомним, девушка разбила ногой знак «Я люблю Сокол». Липчанка призналась, что просто похулиганила Полицейские составили на нее административный протокол за мелкое хулиганство. Кроме того, ей придется разбираться с владельцем знака, он написал заявление о порче имущества.— Дать ей 15 суток — около знака стоять и приветствовать всех проезжающих — Я люблю Сокол! — посмеялась Фёкла.В воронежском заповеднике, той его части, что расположена в Усманском районе уже третий день тушат пожар. Площадь низового (самый опасный верховой) пожара составляет уже 30 гектаров. Корреспондент GOROD48 Алексей Власов сделал фоторепортаж с места событий Барсик и Баксик борются за звание самого патриотичного липецкого кота . И такое бывает! «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области» на полном серьезе организовал конкурс, в котором предложил пользователям соцсетей выбрать лучшего «Кота — Патриота».P. S. Осенью планируется провести конкурс патриотичных собак.