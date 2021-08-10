Липчанка выпила у «Пятёрочки» и разлюбила Сокол

Разгромившей знак «Я люблю Сокол» 19-летней блондинке грозит штраф или административный арест.

- Кроме того, сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям липчанки в части повреждения (уничтожения) чужого имущества, - отметили в пресс-службе УМВД. - В полицию поступило заявление от владельца знака. Проверка проводится отделом полиции № 5 УМВД России по городу Липецку.

Свой поступок девушка объяснила хулиганскими побуждениями.

- Выпивала около «Пятёрочки», - сообщила 19-летняя липчанка. - Табличка ничем мне не помешала, просто так её сломала.





Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области