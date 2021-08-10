Происшествия
сегодня, 08:46
Липчанка выпила у «Пятёрочки» и разлюбила Сокол
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Разгромившей знак «Я люблю Сокол» 19-летней блондинке грозит штраф или административный арест.
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Напомним, вчера в час ночи в Липецке на улице Баумана случился неприятный инцидент: блондинка разбила ногой знак «Я люблю Сокол». Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения. Знак был установлен собственником автосервиса в декабре прошлого года в честь сдачи новой дороги на улице Баумана. Как сообщили GOROD48 в автосервисе, его установка обошлась в 15 000 рублей. Хозяин автосервиса был согласен решить конфликт полюбовно, если бы девушка согласилась полностью компенсировать ему материальный ущерб, но та не захотела.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции установили личность девушки, повредившей знак с надписью «Я люблю Сокол». Вчера днём её доставили в отдел полиции № 5 УМВД России по Липецку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В полицию была приглашена и потерпевшая сторона.
В отношении 19-летней липчанки составлен административный протокол за мелкое хулиганство части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях России. Девушке грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции установили личность девушки, повредившей знак с надписью «Я люблю Сокол». Вчера днём её доставили в отдел полиции № 5 УМВД России по Липецку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В полицию была приглашена и потерпевшая сторона.
В отношении 19-летней липчанки составлен административный протокол за мелкое хулиганство части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях России. Девушке грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
- Кроме того, сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям липчанки в части повреждения (уничтожения) чужого имущества, - отметили в пресс-службе УМВД. - В полицию поступило заявление от владельца знака. Проверка проводится отделом полиции № 5 УМВД России по городу Липецку.
Свой поступок девушка объяснила хулиганскими побуждениями.
- Выпивала около «Пятёрочки», - сообщила 19-летняя липчанка. - Табличка ничем мне не помешала, просто так её сломала.
Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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