Происшествия

сегодня, 08:46

Липчанка выпила у «Пятёрочки» и разлюбила Сокол

27 3247
#хулиганство
7

Разгромившей знак «Я люблю Сокол» 19-летней блондинке грозит штраф или административный арест.

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Напомним, вчера в час ночи в Липецке на улице Баумана случился неприятный инцидент: блондинка разбила ногой знак «Я люблю Сокол». Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения. Знак был установлен собственником автосервиса в декабре прошлого года в честь сдачи новой дороги на улице Баумана. Как сообщили GOROD48 в автосервисе, его установка обошлась в 15 000 рублей. Хозяин автосервиса был согласен решить конфликт полюбовно, если бы девушка согласилась полностью компенсировать ему материальный ущерб, но та не захотела.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции установили личность девушки, повредившей знак с надписью «Я люблю Сокол». Вчера днём её доставили в отдел полиции № 5 УМВД России по Липецку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В полицию была приглашена и потерпевшая сторона.

В отношении 19-летней липчанки составлен административный протокол за мелкое хулиганство части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях России. Девушке грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

- Кроме того, сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям липчанки в части повреждения (уничтожения) чужого имущества, - отметили в пресс-службе УМВД. - В полицию поступило заявление от владельца знака. Проверка проводится отделом полиции № 5 УМВД России по городу Липецку.


Свой поступок девушка объяснила хулиганскими побуждениями.


- Выпивала около «Пятёрочки», - сообщила 19-летняя липчанка. - Табличка ничем мне не помешала, просто так её сломала.

Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области

27 3247
#хулиганство
7

Комментарии (28)

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Паша

7 минут назад
Просто Виктор, ну рассмешил, а если табличка не по закону. Факт вандализма на лицо, снято камерой, она это признала, снимать и выкладывать законом не запрещено, полицейских снимают и выкладывают в сеть, кого осудили?
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Аня

8 минут назад
Все прям паиньки.Помогите бабе материально,видать не от хорошей жизни бухает,вся зачуханная ,шмоток нет других.
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Mikl

9 минут назад
Просто Виктор, то что девушка * это очевидно, но в другом Просто Виктор прав, что никакие знаки никакие плакаты в городе без разрешения городского центра рекламы не имеют права устанавливать или вешать. и здесь девушке регресом надо предъявить претензии к собственнику рекламы и взыскать как то чего он просит да еще моральный ущерб за привлечение к уголовной ответственности
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МСи МАяковский

10 минут назад
Просто Виктор, ТЫ ЧЕ ЛЮДЕЙ В БЛУД ВВОДИШЬ, ЭТО НЕ ЗНАК А ВЫВИСКА И ЗАКОННА ОНА И НЕТ НЕ ВАЖНО СОБСТВЕННИКУ УЩЕРБ НЕОБХОДИМО ВЛЗМЕЩАТЬ ПО ЗАКОНУ.
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Инна

11 минут назад
Просто Виктор, умный ты прям какой. Может ей ещё и и медаль повесишь? Заступничек
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Фёкла

14 минут назад
Дать ей 15 суток -около знака стоять и приветствовать всех проезжающих- Я ЛЮБЛЮ СОКОЛ!
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БСМП

16 минут назад
Липчанинка.....эта ещё ничего!!!Скоро мат.капитальные подрастут,вообще жесть будет!!!Ждите ,недолго осталось!!
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Просто Виктор

18 минут назад
Этой девчуле бы хорошего адвоката, и она бы надрала и автосервис и полицию. Все 146%, что безобразие было установлено без документов и разрешения, за видео и дальнейшее выкладывание в сеть - иск за моральный ущерб ( может быть). А родителям надо бы прибегнуть к более традиционным методам воспитания дочки.
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вах

18 минут назад
кусок картона и 2 трубки 15 косарей стоят?????????
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Гость

19 минут назад
Стоял на остановке на улице Баумана. Температура за 30 градусов. От солнца спрятаться было некуда. Деревья,которые раньше здесь росли,срубили. Зато сколько всяких нововведений сделали!Стоял и ругался. Думал: кому мы нужны? Отсюда и такого рода поступки.
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