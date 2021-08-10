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Пожар в заповеднике: лунный пейзаж и плавящиеся колеса

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#пожар #заповедник
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Пожар в заповеднике: лунный пейзаж и плавящиеся колеса

Тушение пожара в Воронежском заповеднике на территории Усманского района возле сел Студенки и Беляево продолжается третий день.

Огонь, как сейчас говорят, вспыхнул рядом с одной из опор ЛЭП, и от нее по обе стороны начал распространяться по территории заповедного леса. Был ли это поджог, или от проводов упала искра, точно сказать уже никто не может.

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Но факт остается фактом – огонь распространяется по земле и площади низового пожара составляет уже 30 гектаров.

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Тушение пожара осложняется тем, что лес завален сушняком. Убирать сушняк в заповеднике нельзя, исключение – проезды, да и на них  вырезается только часть ствола, которая перегораживает путь пожарной технике, а остальные части стволов остаются нетронутыми.

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Этот сушняк и служит топливом для огня. 

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Для борьбы с огнем пожарные выстроили целую систему: в селе Студенки пожарный автомобиль перекачивают воду из созданного на случай лесных возгораний пруда в подъезжающие цистерны.

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Местные жители провожают взглядами почти каждую машину.

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Заправленная цистерна едет до пересечения дороги с ЛЭП. Там ее ждет другой пожарный автомобиль, который также выступает в роли насосной станции.

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От него пожарные рукава прокинуты под ЛЭП, куда на дозаправку водой подъезжают автомобили липецкого и воронежского леспопожарных центров, а также патрульные автомобили заповедника. Отсюда пожарные машины выдвигаются в лес. На одном из таких автомобилей мы добрались до очага возгорания.

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- Во, вот тебе лунный пейзаж, снимай, - сказал водитель пожарного автомобиля. 

Территория под ЛЭП усеяна серым пеплом. По пути мы увидели трактор без колеса. Оно расплавилось от жара.

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Тем временем другие тракторы продолжали опахивать леса. Лесные пожарные встречали распространяющийся огонь водой. Среди этой суеты мы встретили директора Воронежского заповедника Анатолия Тарасова. Его телефон не умолкал, а в перерывах между звонками он с негодованием говорил сам себе, что «статистику всем подавай, а помощи ни от кого не дождешься».

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- Ни одной машины МЧС на тушении пожара я не видел. Здесь очень не хватает цистерн. Сколько? Семь, десять… Да чем больше, тем лучше.  Пожарные локализуют, опахивают территорию, но огонь, раз за разом переходит эту границу. Да, пока населенным пунктам угрозы нет. Но вы же сами видите, ветер не стихает, и направление он может изменить в любой момент. А если огонь до сосняка дойдет? Там и до верхового пожара недалеко. Мне потом авиацию ждать? - Возмутился Анатолий Тарасов и вновь начал говорить с кем-то по телефону и рассказывать, что сотрудники заповедника уже падают на пожаре.

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Тем временем на перекресток дороги от Студенок и ЛЭП приехали жители села Беляево. Вчера в социальных сетях появилась информация о возможной эвакуации этого села.  Жители Бяляево об этой и информации знают, но сочли ее шуткой.

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- Да хватит вам, какая эвакуация? Никто ничего нам не говорил, ни о чем не предупреждал. Сами приехали посмотреть и узнать о том, что происходит, - рассказал один из мужчин.

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Жителей близлежащих к заповеднику двух сел обстановка не попугает. Они помнят пожары 2010 года.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, сегодня пожар в заповеднике тушат 67 человек при помощи 27 единиц техники и личного состава, в том числе шесть человек и 3 единицы техники  от Липецкого управления МЧС и 10 человек и три автоцистерны от воронежского управления МЧС. Прокомментировали в пресс-службе ведомства и упрек директора заповедника.

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- Тушение лесных пожаров не входит в полномочия ГУ МЧС, в приоритете работы сотрудников управления – борьба с пожарами и защита на территории населённых пунктов. Главное управление МЧС России по Липецкой области организовало помощь в подвозе воды и мониторинге распространения огня, - заявили в пресс-службе ведомства.

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6 719
#пожар #заповедник
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Комментарии (6)

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Пессимист

3 минуты назад
Выходит в Куликовском лесничестве - заповедник! Сушняка, бурелома нетронутого просто завались, только спичку поднеси. И не надо всё валить на отсутствие средств и работников, Добровские леса тоже не в Финляндии, однако там порядка куда как больше
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Новиков

22 минуты назад
Укомплектованная пожарная машина не тушит пожар, а воду с пруда перекачивает. Неужели для этих целей помпу не могут применить ???
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097

24 минуты назад
На учениях у них все хорошо, а на деле ни техники ни людей
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Ванька Грозный

28 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Да уж

30 минут назад
Вот так и горит у нас Россия, так как для некоторых чинушь не входит в обязанности лес тушить. .... А после меня хоть потоп...
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Липчанин

32 минуты назад
Хватит плакать, все силы брошены на Турцию. Им нужнее
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