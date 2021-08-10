Общество

32 минуты назад

После драки на «Трибуну» могут завести административное дело

1 639
#драка #нарушение #кафе
3
После драки на «Трибуну» могут завести административное дело

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики заинтересовались, почему предприятие общественного питания работало ночью.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области сейчас занимается сбором информации для возбуждения административного производства в отношении владельцев паба «Трибуна». Сегодня ночью там произошла драка, но по антиковидному постановлению предприятия общественного питания не могут обслуживать посетителей с полуночи до шести утра.

- Нам нужно получить дополнительные сведения для возбуждения административного дела. Если факт работы предприятия вне установленных региональной администрацией временных рамок подтвердится, то организации грозит ответственность по 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - сообщили GOROD48 в управлении потребрынка.

Напомним, сегодня ночью в пабе «Трибуна» произошла драка. Как рассказала в соцсетях родственница пострадавшего, ее брата и его жену избила охрана заведения. В конфликте разбирается полиция.

Игнорирование антиковидного постановление грозит административными штрафами в соответствии со статьей 20.6.1 КОАП РФ. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
1 639
#драка #нарушение #кафе
3

Комментарии (2)

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Бим

55 секунд назад
Пытались проводить гостей, чтобы закрыться в полночь
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На фото

23 минуты назад
Не Трибуна, хотя для этого сайта это норма. Хорошо хоть не макдональдс нарисовали
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