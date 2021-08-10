32 минуты назад
После драки на «Трибуну» могут завести административное дело
Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики заинтересовались, почему предприятие общественного питания работало ночью.
- Нам нужно получить дополнительные сведения для возбуждения административного дела. Если факт работы предприятия вне установленных региональной администрацией временных рамок подтвердится, то организации грозит ответственность по 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - сообщили GOROD48 в управлении потребрынка.
Напомним, сегодня ночью в пабе «Трибуна» произошла драка. Как рассказала в соцсетях родственница пострадавшего, ее брата и его жену избила охрана заведения. В конфликте разбирается полиция.
Игнорирование антиковидного постановление грозит административными штрафами в соответствии со статьей 20.6.1 КОАП РФ. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
Бим
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