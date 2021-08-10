Полиция расследует драку в липецком баре

Сегодня в ночном клубе «Трибуна» произошел конфликт.

10 августа жительница Липецка разместила в социальных сетях историю об избиении ее родного брата в баре «Трибуна».По словам липчанки, жене ее брата не понравился сервис, и она попросила книгу отзывов, чтобы написать жалобу на обслуживающий персонал и охрану. Якобы из-за этого и произошел конфликт. Жену брата толкали, били по голове, он заступился за нее, после чего был избит. Все это произошло в три часа ночи. Впрочем, по словам липчанки, сотрудница бара заявила, что избившие брата не охранники заведения, а его гости.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские проверяют обстоятельства конфликта. Связаться с представителями бара нам не удалось - телефоны «Трибуны» не отвечают.