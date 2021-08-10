Происшествия

сегодня, 08:30

Полиция расследует драку в липецком баре

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#драка #избиение
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Полиция расследует драку в липецком баре

Сегодня в ночном клубе «Трибуна» произошел конфликт.

10 августа жительница Липецка разместила в социальных сетях историю об избиении ее родного брата в баре «Трибуна». 

По словам липчанки, жене ее брата не понравился сервис, и она попросила книгу отзывов, чтобы написать жалобу на обслуживающий персонал и охрану. Якобы из-за этого и произошел конфликт. Жену брата толкали, били по голове, он заступился за нее, после чего был избит. Все это произошло в три часа ночи. Впрочем, по словам липчанки, сотрудница бара заявила, что избившие брата не охранники заведения, а его гости. 





Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские проверяют обстоятельства конфликта. Связаться с представителями бара нам не удалось - телефоны «Трибуны» не отвечают.

14 2467
#драка #избиение
1

Комментарии (14)

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Правдалюб

20 минут назад
Никому ничего не докажите!!!Трибуна заведение с очень плохой репутацией!!!место сбора липецкого быдла!!!каждые выходные там драки!!!а если посмотреть статистику то смерти тоже зафиксированы!!!
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ахмед

22 минуты назад
да он воин!багатыр
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Максим

26 минут назад
Это разве избили??? Вы наверное не знаете, как бьют) В Трибуне работают в охране профессиональные бойцы из известного сообщества. А заведение конечно говно полное и сервис - Турист, одним словом
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Народ

30 минут назад
555, кто вам эту чушь сказал? До скольких хотят, до стольких и работают
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Житель городп

31 минуту назад
Неравнодушный горожанин, просто вас никто никула не приглашает, вот вы и решили назвать себя "приличным" и дома сидите
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Липчанин

33 минуты назад
Смешно. Пойти искать приключения на свою задницу, найти их и почему то остаться недовольными.
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Animal planet.

58 минут назад
Неравнодушный горожанин, я иногда с собакой ночью гуляю.
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Неравнодушный горожанин

сегодня, 08:54
Приличные люди в этом время либо на работе, либо дома десятый сон видят. А вот такие шляются по злачным местам и огребают.
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Денис

сегодня, 08:49
Если ты пришёл в трибуну без двух револьверов или без сопровождения 10-ти друзей боксёров, то вести себя надо по-спокойней)
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Нечего

сегодня, 08:44
Ходить по забегаловкам по ночам,дома жрать готовьте.
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