Происшествия

23 минуты назад

Блондинка разгромила знак «Я люблю Сокол»

6 834
#вандализм #хулиганство
1

Знак простоял чуть больше полугода.

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Сегодня в час ночи в Липецке на улице Баумана случился неприятный инцидент: блондинка разбила ногой знак «Я люблю Сокол». Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.

Знак был установлен собственником автосервиса в декабре прошлого года в честь сдачи новой дороги на улице Баумана. Как сообщили GOROD48 в автосервисе, его установка обошлась в 15 000 рублей.

- На наш взгляд, женщина была в состоянии какого-то опьянения, - отметили в автосервисе. - Сначала она пыталась остановить машины — но никто её не взялся подвозить, потом ломилась в помещение автосервиса, и в конце-концов разгромила знак. Местные жители уже опознали липчанку, но пока поговорить с ней нам не удалось. Если она согласится полностью возместить ущерб и мы сможем уладить конфликтную ситуацию — в полицию обращаться мы не будем, если нет — напишем заявление.
6 834
#вандализм #хулиганство
1

Комментарии (6)

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Это она шла

7 минут назад
С трактира))))
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Медик.

7 минут назад
Это она под действием чупа-чупса.
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Давно заметно

7 минут назад
Девки совсем спились и скурились. Хуже парней. Будущая яжемать.
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Житель Сокола

8 минут назад
Это чудо дивное, сегодня около 8 утра сидела возле рыбного (Невод) и камни на дорогу кидала.
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Ссёлки

10 минут назад
У нас возле поликлиники таких бляндинок по ночам полно собирается.Каждую ночь пьянки и гулянки.Потом возле школы 35 песни и на дорожных знаках стрептиз.Эти дети распущены,учителям и родителям,тем более полиции до них дел нет.Поколение наркоманов и пьяниц.
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Инстраграммчик почИтывать надо !

11 минут назад
КРАСИВАЯ И СМЕЛАЯ ДОРОГУ ПЕРЕШЛА ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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