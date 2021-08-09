Блондинка разгромила знак «Я люблю Сокол»

Знак простоял чуть больше полугода.

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Сегодня в час ночи в Липецке на улице Баумана случился неприятный инцидент: блондинка разбила ногой знак «Я люблю Сокол». Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.



Знак был установлен собственником автосервиса в декабре прошлого года в честь сдачи новой дороги на улице Баумана. Как сообщили GOROD48 в автосервисе, его установка обошлась в 15 000 рублей.



- На наш взгляд, женщина была в состоянии какого-то опьянения, - отметили в автосервисе. - Сначала она пыталась остановить машины — но никто её не взялся подвозить, потом ломилась в помещение автосервиса, и в конце-концов разгромила знак. Местные жители уже опознали липчанку, но пока поговорить с ней нам не удалось. Если она согласится полностью возместить ущерб и мы сможем уладить конфликтную ситуацию — в полицию обращаться мы не будем, если нет — напишем заявление.