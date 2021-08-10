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В Липецке на оживленном перекрёстке избили мотоциклиста
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Избиение зафиксировала камера уличного наблюдения.
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8 августа на перекрёстке проспекта 60 лет СССР и улицы Меркулова произошел инцидент между мотоциклистом и пассажиром автофургона.
Выехавший на перекресток автофургон чуть не сбил мотоциклиста. Из фургона вышел накачанный мужчина и начал наносить мотоциклисту мощные удары удары. Избиение записала камера наблюдения.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мотоциклист в полицию с заявлением о побоях не обращался.
Выехавший на перекресток автофургон чуть не сбил мотоциклиста. Из фургона вышел накачанный мужчина и начал наносить мотоциклисту мощные удары удары. Избиение записала камера наблюдения.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мотоциклист в полицию с заявлением о побоях не обращался.
31 2990
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