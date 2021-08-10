Происшествия

сегодня, 10:11

В Липецке на оживленном перекрёстке избили мотоциклиста

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#избиение #нападение
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Избиение зафиксировала камера уличного наблюдения.

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8 августа на перекрёстке проспекта 60 лет СССР и улицы Меркулова произошел инцидент между мотоциклистом и пассажиром автофургона.

Выехавший на перекресток автофургон чуть не сбил мотоциклиста. Из фургона вышел накачанный мужчина и начал наносить мотоциклисту мощные удары удары. Избиение записала камера наблюдения.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мотоциклист в полицию с заявлением о побоях не обращался.

31 2990
#избиение #нападение
1

Комментарии (31)

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крендель

6 минут назад
дикие люди, дикий народ
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Материал

6 минут назад
для дела. Пассажир присядет.
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маленькие детки - маленькие бедки..

13 минут назад
федор, .. скоро ваш ребёнок будет просить купить мотоцикл , и вы ему его купите.
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Жаль

14 минут назад
Что у мотоциклиста не было баллончика .
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Попсикакий

15 минут назад
Внедрение правил дорожного движения через башку по другому этим * не доходит...
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

18 минут назад
Хорошо!!! Но мало(((
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Юрий гряз

22 минуты назад
Над бы посильнее настучать по голове ,что бы не выезжал в перед батьки
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полицай

26 минут назад
правильно сделал, эти мотоцыклисты уже в корень оборзели
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Проспект Победы

30 минут назад
Достали уже эти псевдобайкеры своими покатушками!!!
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48

36 минут назад
этот парень в белом воплотил мечты в реальность многих автомобилистов и пешеходов
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