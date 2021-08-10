Общество
сегодня, 10:10
Барсик и Баксик борются за звание самого патриотичного липецкого кота
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Победителя нестандартного творческого конкурса любви к Родине выберут пользователи соцсетей.
Липчане уже могут проголосовать за работы участников необычного конкурса «Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области». Пользователям соцсетей предлагают выбрать лучшую работу конкурса «Кот — Патриот».
- Идею этого конкурса мы нигде не подсмотрели. Она пришла к нам спонтанно. Мы подумали, почему бы не охватить нашей работой не только жителей региона, но и представителей животного мира, - рассказали GOROD48 в Центре. - Так запустили конкурс «Кот-Патриот». Но и собак вниманием не обойдем. Осенью в подобном формате проведем конкурс рисунков, посвященный фронтовым собакам.
На конкурс «Кот — Патриот» поступило более десятка работ от липчан. И галерея участников сегодня еще будет пополняться. В конкурсе могли принять участие все желающие. Самое главное условие — быть жителем региона и выполнить задание: в работе (рисунок, фото или видео) выразить любовь к Родине, родному краю, городу, языку или традициям.
Победителей выберет народное жюри: их определят в онлайн-голосовании. Пока лидирует кот Тихон из Данкова. Все участники конкурса получат сертификаты, а победители — дипломы и призы. Вероятно, это будут настольные игры.
- Идею этого конкурса мы нигде не подсмотрели. Она пришла к нам спонтанно. Мы подумали, почему бы не охватить нашей работой не только жителей региона, но и представителей животного мира, - рассказали GOROD48 в Центре. - Так запустили конкурс «Кот-Патриот». Но и собак вниманием не обойдем. Осенью в подобном формате проведем конкурс рисунков, посвященный фронтовым собакам.
На конкурс «Кот — Патриот» поступило более десятка работ от липчан. И галерея участников сегодня еще будет пополняться. В конкурсе могли принять участие все желающие. Самое главное условие — быть жителем региона и выполнить задание: в работе (рисунок, фото или видео) выразить любовь к Родине, родному краю, городу, языку или традициям.
Победителей выберет народное жюри: их определят в онлайн-голосовании. Пока лидирует кот Тихон из Данкова. Все участники конкурса получат сертификаты, а победители — дипломы и призы. Вероятно, это будут настольные игры.
7 496
Роман
РВС
А есть
Вася
Седой с ЛТЗ
Ваш
Что за идиотизм