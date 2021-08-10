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сегодня, 10:10

Барсик и Баксик борются за звание самого патриотичного липецкого кота

7 496
#конкурс #патриотизм
Барсик и Баксик борются за звание самого патриотичного липецкого кота

Победителя нестандартного творческого конкурса любви к Родине выберут пользователи соцсетей.

Липчане уже могут проголосовать за работы участников необычного конкурса «Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области». Пользователям соцсетей предлагают выбрать лучшую работу конкурса «Кот — Патриот».

- Идею этого конкурса мы нигде не подсмотрели. Она пришла к нам спонтанно. Мы подумали, почему бы не охватить нашей работой не только жителей региона, но и представителей животного мира, - рассказали GOROD48 в Центре. - Так запустили конкурс «Кот-Патриот». Но и собак вниманием не обойдем. Осенью в подобном формате проведем конкурс рисунков, посвященный фронтовым собакам.

На конкурс «Кот — Патриот» поступило более десятка работ от липчан. И галерея участников сегодня еще будет пополняться. В конкурсе могли принять участие все желающие. Самое главное условие — быть жителем региона и выполнить задание: в работе (рисунок, фото или видео) выразить любовь к Родине, родному краю, городу, языку или традициям.

кот2.jpg

Победителей выберет народное жюри: их определят в онлайн-голосовании. Пока лидирует кот Тихон из Данкова. Все участники конкурса получат сертификаты, а победители — дипломы и призы. Вероятно, это будут настольные игры.
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#конкурс #патриотизм

Комментарии (7)

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Роман

5 минут назад
Что за идиотизм, как точно подмечено....
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РВС

48 минут назад
Да-а-а… это ж надо до такого додуматься… патриоты…
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А есть

52 минуты назад
По кличке,,ЧУБАЙС".
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Вася

54 минуты назад
Баксик - уже патриотическое имя .
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Седой с ЛТЗ

сегодня, 10:32
это тоже своего рода духовные скрепы
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Ваш

сегодня, 10:32
Что такое "военно патриотическое воспитание?" Быть мясом на войне? Причем патриотизм и военщина? Гражданский человек ведь может быть патриотом?
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Что за идиотизм

сегодня, 10:22
Как люди отупели
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